Traian Băsescu vede alegerile anticipate ca fiind un scenariu „fezabil”: Putem îndrepta toate erorile de la alegerile catastrofale din 2024

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Traian Băsescu, fost președinte al României, a spus că organizarea alegerilor anticipate este un scenariu „fezabil” și că printr-o astfel de variantă „putem îndrepta toate erorile de la alegerile catastrofale ale anului 2024”.

Traian Băsescu a declarat, vineri seara, că scenariul organizării alegerilor anticipate este unul „fezabil”, în condițiile în care România se confruntă în continuare cu o criză politică și încă nu are un guvern cu puteri depline.

„Categoric da. Dacă n-am făcut niciodată acest exercițiu democratic, nu trebuie să respingem să-l facem, pentru că este în Constituție și este un drum prin care putem îndrepta toate erorile de la alegerile catastrofale ale anului 2024”, a spus fostul președinte la Digi 24.

Referitor la posibilitatea suspendării președintelui, Traian Băsescu a spus că un astfel de scenariu nu ar fi unul serios.

„Mi se pare o copilărie să te joci de-a președintele”, a spus acesta.

El a respins ideea suspendării președintelui și revenirea acestuia în funcție.

„Azi e președinte, mâine îl suspendăm și poimâine îl punem la loc. Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total, să batjocorim democrația dincolo de orice limită. Am făcut-o prin anularea alegerilor prezidențiale și, într-un altfel de scenariu, am mai batjocori încă o dată sistemul democratic din România. Exclud o astfel de posibilitate, să facem cu președintele un hopa mitică, azi îl suspend, mâine îl pun la loc”, a mai spus Traian Băsescu.

Liderii politici iau în calcul alegerile anticipate

Recent, tot mai mulți lideri politici au vorbit public despre scenariul organizării alegerilor anticipate. Unul dintre aceștia este Sorin Grindeanu, liderul PSD, care a declarat că: „Nu poţi să le excluzi niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. E un scenariu care, din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu ştiu dacă e cel mai de dorit scenariu, dar poate că la un moment dat nici nu poate fi evitat. Partidul Social Democrat este pregătit şi pentru acest scenariu”.

Și Dominic Fritz, liderul USR, a spus că alegerile anticipate reprezintă singura soluție legitimă pentru depășirea actualului blocaj politic.

„PSD a luat o decizie conștientă de a ne arunca în această criză și acum joacă pe virgina care caută o soluție. Nu, cetățenii s-au săturat, cetățenii nu știu cum va fi ziua de mâine, ei simt în buzunarul lor această criză și de aceea eu cred că e dreptul cetățenilor de a cere: dați-ne nouă din nou puterea de a decide care este direcția pentru această țară. Deci nu doar că nu mă tem, chiar cred că cea mai legitimă soluție în această criză sunt alegeri anticipate, în care punem din nou decizia în mâinile cetățenilor. De unde frica asta față de cetățeni?”.