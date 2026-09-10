Nadia Comăneci intră în juriul Românii au Talent

Nadia Comăneci; Sursa foto: Agerpres

Nadia Comăneci se alătură juriului emisiunii Românii au Talent pentru sezonul al 17-lea.

Anunţul a fost făcut chiar de cei de la ProTv, pe reţelele de socializare.

"PRO TV face un anunț de 10! Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au talent.

Într-o emisiune de 10, în fața unui public de 10, o personalitate care a făcut din 10 un simbol al perfecțiunii,pornește în căutarea unor concurenți de 10! Nadia Comăneci, legenda care a arătat lumii că perfecțiunea este posibilă, caută acum oameni care să transforme talentul, curajul și ambiția în propriul lor moment de 10, în sezonul 17 Românii au talent!

Toți cei care vor să-și facă talentul cunoscut în fața a milioane de oameni și să aibă ocazia de a primi un „DA” din partea Nadiei Comăneci sunt invitați la casting", a anunţat ProTv pe Facebook.

"Aş fi vrut aşa de mult să fiu alături de voi, dar deocamdată ne vedem aşa (n.r. de la distanţă), însă inima mea este acolo, alături de voi. Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu. Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este Românii au talent. Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect", a transmis Nadia Comăneci într-un mesaj video.

Noul director de programe al ProTv a explicat decizia

Antonii Mangov, directorul de programe al ProTv, a explicat decizia intrării Nadiei Comăneci în juriul Românii au Talent.

​"Fiecare decizie pe care am luat-o a avut în centru publicul și dorința de a le oferi celor de acasă un conținut cât mai variat, relevant și spectaculos. Iar astăzi avem bucuria de a anunța, în premieră, unul dintre marile momente ale anului viitor, o colaborare de 10: Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au talent”, a declarat Antonii Mangov, Director de Programe PRO TV.