Cauza morții lui Dolly Parton, dezvăluită de purtătorul de cuvânt al cântăreței. Val de mesaje din partea vedetelor și politicienilor

Cântăreața Dolly Parton; Sursa foto: Agerpres

Celebra cântăreață de muzică country Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani, a anunțat nepotul artistei marți, 25 august. Un purtător de cuvânt al vedetei a vorbit public despre cauza morții. Dolly Parton s-a luptat în ultimele luni cu o boală incurabilă.

Cântăreața Dolly Parton a murit din cauza cancerului de care suferea. Un purtător de cuvânt al patrimoniului vedetei a confirmat cauza morții pentru New York Times.

Într-o declarație transmisă presei, un reprezentant al celebrei cântăreațe de muzică country Dolly Parton a declarat: "După ce a înfruntat cu curaj lupta cu cancerul, Dolly a murit la Centrul de Cancer Vanderbilt-Ingram, înconjurată de cei dragi".

Tipul de cancer nu a fost specificat. TMZ a relatat anterior că Parton fusese spitalizată vineri dimineață pentru probleme renale și autoimune, scrie Los Angeles Times.

Dolly Parton amânase mai multe evenimente din cauza problemelor de sănătate cu care se confrunta

Reamintim că moartea cântăreței în vârstă de 80 de ani a fost anunțată marți dimineață de nepotul ei, Bryan Seaver, într-un comunicat de presă și într-un videoclip distribuit pe pagina de Instagram a cântăreței.

Parton avusese anterior o serie de probleme de sănătate care au determinat-o să amâne mai multe apariții și spectacole publice. A ratat anunțul unei atracții Dollywood pentru a se recupera după o piatră la rinichi în septembrie 2025. Mai târziu în acea lună, și-a amânat spectacolele de la Caesars Palace din Las Vegas din cauza unor „probleme de sănătate” nespecificate.

Lumea muzicii şi personalităţi din alte domenii îşi iau adio de la Dolly Parton

După ce s-a aflat despre moartea câtăreței Dolly Parton, numeroase personalități din lumea muzicii, dar și din alte domenii, au transmis mesaje de condoleanțe.

Ca semn al emoţiei care a cuprins America, preşedintele Donald Trump a ordonat ca steagurile să fie arborate în bernă timp de o săptămână şi a deplâns o "pierdere reală pentru milioane de oameni", transmite Agerpres.

"Sunt foarte trist să anunţ că Dolly Parton, una dintre cele mai mari cântăreţe de muzică country şi chiar mai mult decât atât, tocmai a murit. Este o adevărată pierdere pentru milioane de oameni. Nu a existat niciodată nimeni ca ea şi nu va mai exista vreodată. În onoarea ei, cobor steagul american în bernă în toate Statele Unite pentru o perioadă de o săptămână, începând cu această seara, de la ora 18:00. Odihneşte-te în pace, Dolly! Lumea întreagă te iubeşte".

Predecesorul său democrat, Joe Biden, a transmis că Dolly Parton a fost "o figură americană unică" care "trata întreaga lume cu blândeţe şi respect".

Fostul preşedinte american Barack Obama a spus într-un mesaj postat pe X că este "greu de imaginat oameni care să fi avut un impact mai mare decât Dolly Parton".

"Născută într-o cabană cu o singură cameră, a câştigat 11 premii Grammy şi un premiu Emmy, a construit un imperiu de afaceri, a ajutat milioane de copii să înveţe să citească şi - ca şi cum asta nu ar fi fost de ajuns - a contribuit la accelerarea cercetărilor care au dus la vaccinul Moderna COVID. Ce viaţă! Michelle şi cu mine ne gândim la familia lui Dolly şi la nenumăraţii ei fani".

Fostul secretar de stat Hillary Clinton a mărturisit că-i va fi dor de Dolly. "Dolly Parton a făcut tot binele pe care l-a putut, pentru toţi oamenii pe care i-a putut ajuta, atât timp cât a putut. Dolly, ne va fi dor de inima ta minunată".

Paul McCartney: Era atât de veselă şi plină de viaţă încât este greu de acceptat vestea că a murit

Paul McCartney i-a adus un omagiu vedetei country într-o postare emoţionantă pe Instagram, descriind-o pe Dolly Parton ca fiind o "vedetă magnifică" şi o "femeie minunată" pe care a întâlnit-o la Grand Ole Opry din Nashville, Tennessee, cea mai cunoscută sală de concerte a muzicii country pe scena căreia Dolly Parton a urcat pentru prima dată la vârsta de 13 ani.

"Era atât de veselă şi plină de viaţă încât este greu de acceptat vestea că a murit. Compoziţiile ei, modul în care cânta şi filantropia ei au fost de neegalat în lumea muzicii country şi este greu de imaginat să trăieşti într-o lume fără Dolly. A fost o femeie de afaceri foarte inteligentă, care a înţeles valoarea muzicii sale şi, cel mai important, efectul pe care l-a avut asupra oamenilor din întreaga lume. Nu a existat o onoare mai mare pentru mine decât să o văd interpretând piesa mea 'Let It Be' (...) Sunt atât de mândru că am cunoscut-o şi îi admir talentele unice. Mulţumesc, Dolly, pentru muzica frumoasă pe care mi-ai oferit-o mie şi întregii lumi. Te vom iubi mereu, Dumnezeu să te binecuvânteze şi odihneşte-te în pace. Ai fost cea mai bună", a fost mesajul transmis de Paul McCartney.

Beyonce, care a lucrat cu Parton la albumul ei din 2024, Cowboy Carter, a spus că solista country a fost ca o stea polară pentru ea dar şi pentru numeroşi alţi muzicieni. "Dolly, ai fost barometrul. Steaua polară. Îndrăzneaţă şi strălucitoare. Talentă şi tenace. Mi-ai predat atât de multe lecţii despre cum să fii tu însuţi în mod unic. Sunt recunoscătoare pentru arta ta, inima ta, generozitatea ta, umorul tău, spiritul tău antreprenorial. Sunt onorată că am avut privilegiul să lucrez cu tine. Voi

preţui asta pentru totdeauna. Îţi mulţumesc pentru impactul profund pe care l-ai avut asupra lumii. Eşti un înger care a făcut această lume un loc mai fericit datorită artei tale vesele. Eşti cu adevărat unul dintre cei unici. Odihneşte-te în pace".

Sabrina Carpenter: Te voi iubi mereu

Starul pop Sabrina Carpenter i-a adus, de asemenea, un omagiu vedetei country, care a participat la versiunea deluxe a piesei sale "Please Please Please". "Voi preţui râsul şi conversaţiile noastre şi voi păstra înţelepciunea ta, perspectiva ta jucăuşă asupra vieţii şi simţul umorului perfect în buzunar pentru zilele ploioase", a scris ea pe Instagram.

"Nu va mai exista niciodată altcineva ca tine şi cât de norocoşi suntem cu toţii că am experimentat magia ta unică, precum şi vocea, cântecele şi inima ta unice în viaţă. Lumina ta va fi ceva ce lumea va căuta pentru totdeauna să găsească din nou. Te voi iubi mereu", a adăugat ea.

Julia Roberts: Dolly a fost o fiinţă umană magică şi veselă

Actriţa Julia Roberts i-a adus la rândul săi un omagiu colegei sale din comedia "Steel Magnolias". "Dolly a fost o fiinţă umană magică şi veselă. Faptul că am cunoscut-o este o comoară în viaţa mea. Azi Soarele şi-a pierdut puţin din strălucire", a susţinut ea într-un comunicat transmis publicaţiei Page Six.

Creatoarea de modă Donatella Versace a reacţionat la rândul său printr-un mesaj postat pe Instagram. "Lumea a pierdut unul dintre cele mai bune şi mai generoase suflete, cea mai mare povestitoare şi o adevărată legendă a muzicii. Atât de multe vieţi au fost îmbunătăţite datorită ţie. Mulţumesc, Dolly, pentru

tot".

Grand Ole Opry i-a adus, de asemenea, un omagiu. "Fie ca moştenirea ei să trăiască prin cântecele ei, vieţile pe care le-a atins şi nenumăraţii artişti pe care i-a inspirat. Nu va mai exista niciodată altcineva ca ea. Te vom iubi mereu, Dolly".

Postând o fotografie în care apare alături de Dolly Parton, actriţa Lily Tomlin a spus că "a rămas fără cuvinte", distribuind şi un emoji cu o inimă frântă. Cele două au fost prietene de-o viaţă şi au jucat împreună şi în filmul din 1980, "9 to 5", alături de Jane Fonda.

Cântăreaţa Carole King a spus că "inima i se frânge". "Pe lângă talentele sale muzicale, a fost o fiinţă umană exemplară", a adăugat ea.

Mesajul pe care Parton i l-ar fi trimis lui Billy Ray Cyrus

Cântăreţul de muzică country şi actorul Billy Ray Cyrus a declarat că Parton i-a trimis recent mesajul "te iubesc din toată inima" şi a adăugat că o va iubi "mereu" la fel.

Parton a fost, de asemenea, naşa fiicei sale, cântăreaţa Miley Cyrus şi a apărut alături de duo-ul tată-fiică în serialul lor Disney, "Hannah Montana".

"Ca orice băieţel, am crescut iubind-o pe Dolly Parton. Ea făcea parte din vieţile noastre, la televizoarele noastre, chiar în sufragerii noastre. În 1992, nu voi uita niciodată cum am intrat în cabina ei de probă pentru a îmi cere scuze pentru toate articolele tabloide care susţineau că aveam o aventură cu ea". În stilul ei, Dolly s-a uitat la mine, mi-a făcut cu ochiul şi a spus: 'Dragă, gunoaiele astea vând discuri!'", a povestit el.

Actriţa Jamie Lee Curtis a transmis un mesaj simplu. "Mulţumesc, Dolly. Pentru tot".

Mesajul cântăreței Reba McEntire, prietena lui Dolly Parton

Cântăreaţa de muzică country Reba McEntire i-a adus un omagiu personal "prietenei sale Dolly" printr-un mesaj pe Instagram. "Dragostea ta, muzica ta şi tu ai dat atât de mult cu inima ta imensă, imensă. Nu va mai exista niciodată altcineva ca tine".

Cântăreaţa Dionne Warwick - care a colaborat cu Parton la piesa din 2023 "Peace Like A River" - a postat mesajul său de adio pe X şi Instagram. "Îmi va fi dor de râsul, glumele şi fiinţa ei. Odihneşte-te în pace deplină, prietena mea. Inima mea este grea".

Într-o serie de postări online pe X o altă vedetă a muzicii country, Kacey Musgraves, şi-a împărtăşit durerea. "Dolly. Mă doare foarte tare. Dintr-o dată, lumea pare mult mai puţin strălucitoare. Mă bucur atât de mult că este cu Carl Dean al ei. Astăzi nu vorbesc cu nimeni".

Colegul său cântăreţ country Keith Urban a declarat că vestea morţii lui Dolly i-a frânt inima. "Cu inima frântă astăzi. Sincer... Nu am cuvinte acum".

Seth Macfarlane, care a lucrat cu Parton la serialul de comedie SF "The Orville", a scris că a fost o experienţă "extraordinară" şi a spus că "bunătatea, generozitatea şi autenticitatea" ei au fost evidente încă de la început.

Taylor Swift: O lume fără Dolly Parton "nu pare posibilă, reală sau corectă"

Taylor Swift a spus că o lume fără Dolly Parton "nu pare posibilă, reală sau corectă".

"Dar datorită modului etern de generozitate în care şi-a petrecut timpul pe acest pământ şi a nenumăratelor vieţi pe care le-a schimbat în bine, moştenirea ei va fi una veşnică. Ea a fost un dar care a continuat să dăruiască. Dolly ne-a oferit un exemplu la care să ne uităm, încurajându-ne în acelaşi timp să fim ceea ce suntem ca indivizi. Cumva, a reuşit să ne ofere lecţiile ei despre lume cu blândeţe şi sinceritate şi adesea într-un mod amuzant".

Cântăreaţa de muzică country Shania Twain a descris-o pe Parton ca fiind "lumină pură trimisă din cer", în timp ce actriţa Anne Hathaway a scris într-o postare pe Instagram că Dolly Parton a reprezentat "un exemplu strălucitor despre cum să fii o comoară a umanităţii".

Cântăreţul Billy Joel a reacţionat şi el pe Instagram. "Dolly Parton transcede timpul şi a devenit una dintre acele artiste emblematice cunoscute pur şi simplu

pentru că sunt Dolly, dincolo de o melodie sau un moment anume în timp. Am fost unul dintre cei norocoşi pentru că a ales să interpreteze muzica mea".

Între timp, Celine Dion a descris-o pe cântăreaţă ca având o "inimă bună şi un spirit generos", iar Tom Jones a spus că moartea lui Parton a lăsat un "mare gol".

Cântăreaţa şi actriţa Kristen Chenoweth, care a înregistrat o versiune a piesei "I Will Always Love You" alături de Parton în 2019, a spus că este "cu inima frântă" pentru că legenda country era "inspiraţia ei supremă".

Actorul Colman Domingo s-a declarat recunoscător că a fost contemporan cu Dolly. "Dolly ne-a învăţat că poţi fi orice şi poţi face orice şi să o faci cu bunătate. Ce lumină. Suntem cu toţii recunoscători că am trăit într-o perioadă în care a trăit Dolly Parton. O vom iubi mereu."

Solistul trupei Rolling Stones: Ce compozitoare şi cântăreaţă minunată a fost Dolly

Solistul trupei Rolling Stones, Mick Jagger, a onorat-o pe cântăreaţă într-un omagiu emoţionant pe Instagram, însoţit de o fotografie cu cei doi împreună.

"Ce compozitoare şi cântăreaţă minunată a fost Dolly. A a adus atât de mulţi oameni împreună, ne va fi atât de dor de ea", a scris el.

Între timp, prezentatoarea TV Oprah Winfrey a subliniat unicitatea lui Dolly. "Nimeni nu e ca ea. Ea a adus lumina şi suntem cu toţii mai bine pentru că ea a fost aici".

Actriţa Bette Middler a spus că a fost "devastată" şi a descris vocea lui Parton ca fiind "aur pur" cu o "inimă pe măsură". "Sunt sigură că naţiunea o va plânge aşa cum o fac şi eu, şi pentru mulţi ani".