Veste cumplită pentru Daniel Buzdugan despre mama sa, urmată de cea mai cruntă temere. ”Voia să ne primească așa cum se cuvine”

Sursa foto: Facebook Daniel Buzdugan

Mama lui Daniel Buzdugan a vrut să-l primească pe acesta, dar și pe colegii săi, ”cum se cuvine”, la Iași. Dar un telefon primit pe drum l-a cutremurat pe realizatorul TV.

”Ieri dimineață, mama mea (91 ani) a plecat la piață. Voia să ne primească așa cum se cuvine pe mine și pe colegii mei din caravana RadioZU. Căldura a doborât-o, a căzut și a leșinat. Mulțumesc oamenilor anonimi care au semnalat un echipaj de poliție, care a adus-o acasă.

Aflat în drum spre Iași, am aflat vestea cumplită: după ce a fost dus acasă mama a intrat într-o stare de inconștiență.

”Am sunat de pe drum la 112. A urmat o noapte nesfârșită”

Am sunat de pe drum la 112, iar o ambulanța a transportat-o la UPU Sf. Spiridon. A urmat o noapte nesfârșită, pe holurile spitalelor, cu diagnostice grele venite spre miezul nopții: fractură de bazin și suspiciune de AVC. Transferată la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, investigațiile au confirmat un AVC ischemic în curs de constituire.

După ziua de azi simt o nevoie profundă de a înclina capul în fața celor care lucrează în sistemul medical din Iași, oameni care muncesc non-stop, în gărzi de noapte epuizante, gestionând sute de cazuri, luptându-se cu stresul, cu oboseala extremă. Este o meserie grea, uneori hulită din exterior, dar trebuie să înțelegem că și acești oameni sunt uzați, suprasolicitați și fac eforturi supraomenești.

”În această dimineață, Dumnezeu mi-a oferit o bucurie de nedescris”

Mulțumirile mele speciale, pline de respect și prețuire, merg către echipa medicală de excepție din garda nopții trecute: Doamna Doctor Moroșan UPU, Domnul Doctor Cosmin Andrei UPU, Domnul Doctor Trandabăț UPU, Domnul Doctor Thomas Schreiner (de la Neurochirurgie) Doamna Asistentă Irina (de la Neurochirurgie)... precum și întregului personal medical și auxiliar care a vegheat-o pe mama.

Cea mai mare temere a mea a fost că AVC-ul ne va fura posibilitatea de a mai comunica, că o voi pierde dincolo de un zid al unei tăceri definitive.

Dar în această dimineață, Dumnezeu mi-a oferit o bucurie de nedescris: am găsit-o pe mama bine, vorbind și recunoscându-mă. Vă mulțumesc tuturor, de la oamenii simpli de pe stradă, la polițiști, ambulanțieri, brancardieri, asistente și medici. Sunteți cu toți în rugăciunile mele de mulțumire” a scris realizatorul de radio Daniel Buzdugan, pe Facebook.