Mihaela Rădulescu, confesiune emoționantă la aniversarea de 57 de ani: „De ziua mea, anul trecut, am primit cenușa lui Felix” / FOTO: captură video Instagram @mihaelaradulescuschwartzenberg

Un an poate schimba complet viața unui om. Pentru Mihaela Rădulescu, ultimul an a fost marcat de una dintre cele mai dureroase experiențe personale. Vedeta a transmis un mesaj emoționant pe Instagram, în ziua aniversării sale, în care vorbește despre pierdere, despre oamenii care i-au fost alături și despre puterea de a merge mai departe.

Mesajul vine după perioada dificilă în care Mihaela Rădulescu l-a pierdut pe Felix Baumgartner, partenerul ei de viață. Vedeta rememorează contrastul dintre ziua aniversării de anul trecut și cea de acum și explică faptul că, deși durerea nu dispare, viața continuă prin iubire, sprijin și recunoștință.

Mihaela Rădulescu a început mesajul publicat pe Instagram cu o frază care surprinde schimbarea prin care a trecut în ultimele luni.

„Ce diferență face un an... De ziua fiului meu, anul trecut, am avut funeraliile lui Felix. De ziua mea, anul trecut, am primit cenușa lui într-o cutie...”

Vedeta face referire la perioada în care familia sa a trecut prin pierderea lui Felix Baumgartner, omul alături de care a trăit o importantă parte din ultimii ani. Mihaela Rădulescu spune că anul acesta a reușit să își sărbătorească ziua înconjurată de oameni dragi și de energie pozitivă.

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Rochia neagră, zâmbetul și recunoștința pentru oamenii care i-au fost alături

Vedeta a descris felul în care a ales să își trăiască aniversarea din acest an.

„Dar anul acesta, am purtat un zâmbet, o rochie lungă neagră și atât de multă iubire și recunoștință pentru oamenii extraordinari din jurul meu”.

Pentru Mihaela Rădulescu, această aniversare a avut o semnificație diferită. După o perioadă în care a simțit pierderea și lipsa unei persoane importante, vedeta spune că sprijinul primit de la cei apropiați a avut un rol important.

Mesajul ei scoate în evidență importanța relațiilor sincere și a oamenilor care rămân aproape în momentele dificile.

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Mesaj special pentru fiul ei: „Inima mea pentru totdeauna”

În aceeași postare, Mihaela Rădulescu i-a transmis un mesaj fiului său, pe care îl descrie ca fiind una dintre cele mai mari surse de sprijin.

„La mulți ani, băiatul meu, inima mea pentru totdeauna. Cred că te-am crescut bine pentru că te am alături ca pe cel mai puternic sprijin al meu atunci când am avut cu adevărat nevoie”.

Mihaela Rădulescu a ținut să le mulțumească tuturor celor care au fost alături de ea.

„Vă mulțumesc din adâncul inimii mele fiecăruia dintre voi care mi-ați trimis o îmbrățișare de la orice distanță, un cuvânt, flori, cele mai frumoase urări”.

Vedeta spune că gesturile oamenilor apropiați au contat într-o perioadă în care s-a confruntat cu durerea și cu schimbări majore în viața personală.

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Mulțumire pentru prietena care i-a organizat prima aniversare din „Noua Viață”

Un moment important al mesajului este dedicat Jessicăi, persoana care i-a organizat petrecerea aniversară.

„Mulțumesc, Jessica, pentru cea mai frumoasă petrecere de ziua mea din Noua mea Viață și pentru locul extraordinar pe care l-ai câștigat în inima mea, în mijlocul familiei mele”.

Vedeta a mai transmis și un mesaj de susținere pentru femeile care se sprijină reciproc și pentru oamenii care aleg să rămână alături în momentele grele.

„Noroc tuturor femeilor puternice de acolo, tuturor femeilor pregătite să susțină și să ridice alte femei, tuturor prietenilor adevărați pe care îi avem și îi păstrăm, tuturor celor care ați fost atât de buni cu mine când eram prea jos și prea pierdută. Sper să fiu mereu acolo pentru voi”.

În finalul postării, vedeta a ales un ton mai ferm și a transmis un mesaj despre felul în care oamenii ar trebui să își trăiască viața.

„Sărbătoriți viața, fiecare secundă a ei și transmiteți cel mai bun `plecați naibii` tuturor oamenilor falși și șerpilor din viața voastră. Așa reușim să înflorim, nu doar să supraviețuim”.

Aniversarea din acest an a fost prezentată de Mihaela Rădulescu ca un moment al recunoștinței și al revenirii la bucuria de a trăi, după o perioadă în care pierderea lui Felix Baumgartner i-a schimbat complet viața.