€ 5.0896
|
$ 4.3449
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Stiri Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după moartea mamei sale, la scurt timp după pierderea lui Felix Baumgartner
Data publicării: 19:51 19 Dec 2025

Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după moartea mamei sale, la scurt timp după pierderea lui Felix Baumgartner
Autor: Dana Mihai

felix-si-mihaela-radulescu--1_76775800 Foto: Facebook Mihaela Rădulescu
 

Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj profund emoționant, în care a vorbit despre pierderea mamei, la scurt timp după moartea lui Felix Baumgartner.

"Astăzi, mai mult ca oricând, aș fi avut nevoie de zâmbetul lui mai mare decât viața și de îmbrățișările lui, de felul lui de a-mi spune că totul va fi... bine. Așa cum am avut nevoie de mama mea minunată și de familia mea atunci când Felix a murit. Am pierdut-o și pe mama mea, iar acest "și" doare cumplit.

Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați, prea șocant, prea repede, prea tragic, prea devreme, unul după altul... Îmi spun mereu că voi sta dreaptă și voi face față oricărei provocări pe care viața mi-o pune în cale.

Citește și: Mihaela Rădulescu, revenită în România după patru luni de la pierderea lui Felix Baumgartner VIDEO

Mama mea extraordinară nu era bolnavă. A suferit însă prea mult din cauza a tot ceea ce am trăit în ultimele cinci luni, până în punctul în care inima ei nu a mai putut rezista. Mamele bune, iubitoare și sincere simt întotdeauna durerea copiilor lor… de două ori mai intens.

Într-o zi, când voi fi mai puternică, vă voi spune întreaga poveste a vieții mele din ultimele cinci luni, pentru că sunt multe lecții din care toată lumea poate învăța. Pentru moment, vă rog să-mi permiteți să spun un MARE MULȚUMESC fiecărei persoane care a avut grijă atât de frumos de mama mea la Spitalul Elias, echipei de Neurologie.

Vedeta a transmis și mulțumiri pentru echipa medicală de la spitalul Elias

Doamna doctor Petrescu a ținut-o pe mama mea în viață, în comă profundă, intubată și în moarte cerebrală, atât de mult timp, pentru că este pur și simplu cel mai bun medic. Nu știu cum să le mulțumesc tuturor deodată, dar vreau să știe cât de mult respect și admir fiecare asistentă, fiecare doctor, fiecare terapeut, sunteți niște îngeri, cu toții.

Am petrecut fiecare zi pe care am putut-o alături de mama mea și a fost incredibil de greu… Să pierzi oamenii pe care îi iubești atât de mult nu este niciodată ușor, pentru nimeni. Dar să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult, aceasta este adevărata durere.

Draga mea mamă frumoasă, odihnește-te în pace. Ai fost cea mai bună mamă și bunică, ai fost o profesoară iubită de atâtea generații, ai fost inspirația mea în tot ceea ce am făcut. Îmbrățișează-l pe Felix și pe tata pentru mine, acolo sus…", a scris Mihaela Rădulescu, pe Instagram.
 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mihaela radulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Sectorul HoReCa, afectat de măsurile Guvernului Bolojan. Specialist în turism: Acești oameni chiar suferă
Publicat acum 56 minute
Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcția de ambasador al SUA în România
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Ediții Speciale de Sărbători, la Kanal D, de Crăciun și Revelion
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Lifturi pentru blocurile vechi: PSD lansează programul „Lift pentru Viață”, destinat pentru 4 milioane de români
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după moartea mamei sale, la scurt timp după pierderea lui Felix Baumgartner
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Dec 2025
Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil
Publicat acum 22 ore si 18 minute
Profesorul Mircea Coșea, colaborator DC News și DC Business, a murit. România pierde un mare analist
Publicat pe 17 Dec 2025
Contre între Belarus și Rusia: Lukașenko spune că Ucraina a trezit „ursul adormit”, iar Zaharova îi răspunde
Publicat pe 17 Dec 2025
Te-au sunat, ți-au spus pe nume și ți-au solicitat să-ți confirmi creditul? Iată ce urmează
Publicat pe 17 Dec 2025
Doliu în România, a murit Simona Popescu. Emil Constantinescu dezvăluie ce a făcut pe patul de spital. ”Nu este durere mai mare”
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close