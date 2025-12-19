Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după moartea mamei sale, la scurt timp după pierderea lui Felix Baumgartner

"Astăzi, mai mult ca oricând, aș fi avut nevoie de zâmbetul lui mai mare decât viața și de îmbrățișările lui, de felul lui de a-mi spune că totul va fi... bine. Așa cum am avut nevoie de mama mea minunată și de familia mea atunci când Felix a murit. Am pierdut-o și pe mama mea, iar acest "și" doare cumplit.

Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați, prea șocant, prea repede, prea tragic, prea devreme, unul după altul... Îmi spun mereu că voi sta dreaptă și voi face față oricărei provocări pe care viața mi-o pune în cale.

Mama mea extraordinară nu era bolnavă. A suferit însă prea mult din cauza a tot ceea ce am trăit în ultimele cinci luni, până în punctul în care inima ei nu a mai putut rezista. Mamele bune, iubitoare și sincere simt întotdeauna durerea copiilor lor… de două ori mai intens.

Într-o zi, când voi fi mai puternică, vă voi spune întreaga poveste a vieții mele din ultimele cinci luni, pentru că sunt multe lecții din care toată lumea poate învăța. Pentru moment, vă rog să-mi permiteți să spun un MARE MULȚUMESC fiecărei persoane care a avut grijă atât de frumos de mama mea la Spitalul Elias, echipei de Neurologie.

Vedeta a transmis și mulțumiri pentru echipa medicală de la spitalul Elias

Doamna doctor Petrescu a ținut-o pe mama mea în viață, în comă profundă, intubată și în moarte cerebrală, atât de mult timp, pentru că este pur și simplu cel mai bun medic. Nu știu cum să le mulțumesc tuturor deodată, dar vreau să știe cât de mult respect și admir fiecare asistentă, fiecare doctor, fiecare terapeut, sunteți niște îngeri, cu toții.

Am petrecut fiecare zi pe care am putut-o alături de mama mea și a fost incredibil de greu… Să pierzi oamenii pe care îi iubești atât de mult nu este niciodată ușor, pentru nimeni. Dar să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult, aceasta este adevărata durere.

Draga mea mamă frumoasă, odihnește-te în pace. Ai fost cea mai bună mamă și bunică, ai fost o profesoară iubită de atâtea generații, ai fost inspirația mea în tot ceea ce am făcut. Îmbrățișează-l pe Felix și pe tata pentru mine, acolo sus…", a scris Mihaela Rădulescu, pe Instagram.





