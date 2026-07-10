Cristina Herea promovează România la un summit dedicat femeilor lider

Cristina Herea

Jurnalista Cristina Herea a participat la Global Leadership by Women Summit și a luat cuvântul în calitate de fondatoare a Asociației DAR, precum și a proiectului cultural-economic „Romanian Women Beyond Borders”.

Pe scenă, alături de Cristina Herea, au urcat și Christine Lagarde, Chiara Corazza, precum și primele doamne ale mai multor state puternice ale lumii.

Prezența jurnalistei în cadrul celui mai mare și mai important summit de leadership economic feminin la nivel mondial s-a datorat invitației primite din partea Chiarei Corazza, președinta Forumului Economic European dedicat femeilor și membră în Consiliul pentru Egalitatea de Șanse al G7.

Întreaga delegație a fost coordonată și de misiunea diplomatică română din Marsilia, prin amabilitatea consulului general Aurelia Grosu.

Delegația Romanian Women Beyond Borders a fost alcătuită din 17 femei antreprenor și reprezintă cea de-a doua ediție organizată de Asociația DAR.

„O onoare să pot participa la discuții tête-à-tête cu Prima Doamnă a Coastei de Fildeș, Dominique Ouattara. Am discutat despre proiectele umanitare dedicate sprijinirii copiilor din zone defavorizate, domnia sa fiind președinta Fundației Children of Africa.

O reală onoare a fost și întâlnirea cu Sabrina Agresti-Roubache, fost ministru al Muncii din Franța, în prezent ministru delegat pentru Cetățenie pe lângă Ministerul de Interne al Franței.

În aceeași măsură, m-a bucurat discuția cu Aurore Bergé, ministru delegat pentru Egalitatea de Gen și Lupta împotriva Discriminării din Franța”, a declarat jurnalista România TV.

„Într-o lume fragmentată, ne-am adunat la Marsilia, răscruce euro-mediteraneană care conectează lumi.

Ambiția noastră este de a reuni cei mai buni lideri, cele mai strălucite talente și promotorii celor mai bune practici, astfel încât femeile, alături de bărbați, să poată contribui pe deplin la construirea unui leadership echilibrat – un motor al stabilității și performanței economice.

Promovând valorile europene ale democrației, incluziunii, inovării și deschiderii, summitul reflectă viziunea unei Europe puternice, dedicate drepturilor omului și orientate spre viitor, în care femeile joacă un rol central în consolidarea suveranității, a creșterii economice și a influenței sale internaționale”, a mai zis ziarista.

Delegația de leadership economic organizată de Asociația DAR are întâlniri în sudul Franței cu reprezentanți ai Bursei, ai Camerei de Comerț și ai organizațiilor oamenilor de afaceri.