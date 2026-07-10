Viena dublează taxa turistică după un an record. Avertismentul hotelierilor: „Ucidem vaca de muls a turismului”

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După ce a înregistrat un număr record de vizitatori, capitala Austriei a hotărât să dubleze taxa turistică, cu scopul de a creşte contribuţiile vizitatorilor la finanţarea sa, însă hotelierii se tem că asta va "ucide vaca de muls" a turismului.

După un an în care a atins un număr record de turiști, Viena a decis să dubleze taxa turistică pentru a spori contribuția vizitatorilor la finanțarea orașului. Măsura stârnește însă îngrijorare în rândul hotelierilor, care avertizează că majorarea ar putea afecta grav atractivitatea destinației și ar putea „ucide vaca de muls” a industriei turistice, transmite AFP.

Curăţenie, siguranţă, confort: în 20 de ani, acest trio câştigător a propulsat Viena în fruntea listei celor mai plăcute oraşe în care să locuieşti, după Copenhaga şi înaintea Melbourne-ului, şi a contribuit la boom-ul turismului.

Succesul pe care Viena intenționează să îl valorifice

Între anii 2005 şi 2025, numărul de înnoptări a crescut de la 8,8 milioane, până la 20,1 milioane. Este un succes pe care Viena vrea acum să îl valorifice. Oraşul a hotărât să majoreze taxa turistică de la 3,2%, până la 5%, la începutul lunii iulie, şi la 8% începând cu luna iulie 2027.

Aceasta o va face "a doua cea mai mare din Europa" după Amsterdam (12,5%), critică Martin Stanits, purtător de cuvânt al Asociaţiei hotelierilor austrieci (OHV), care avertizează că unităţile de cazare se confruntă deja cu o presiune fiscală puternică şi cu costuri crescânde pentru energie, salarii şi alimente.

"Viena trăieşte peste posibilităţile sale de zeci de ani"

"Oraşul trăieşte peste posibilităţile sale de zeci de ani şi acum îşi acoperă deficitele bugetare în detrimentul turismului", acuză Stanits, care denunţă tendinţa de a folosi turismul pentru ajustarea bugetului.

Conform acestuia, politicienii subestimează contribuţia economică a sectorului. "A sacrifica vaca pe care vrei să o mulgi nu este chiar o idee bună", a spus Stanits, adresându-se coaliţiei de guvernare formată din social-democraţi şi liberali.

Aceeaşi părere este împărtăşită şi de agenţiile de turism, care indică şi taxa de 12 euro aplicată biletelor de avion.

O amenințare directă la adresa atractivității Austriei, acuză agențiile de turism

Preşedintele asociaţiei agenţiilor de turism, Gregor Kadanka, afirmă că proliferarea taxelor şi impozitelor sunt o ameninţare la adresa atractivităţii Austriei, argumentând că operatorul aerian low-cost Ryanair preferă să îşi dezvolte flota la Bratislava, Slovacia, la doar câteva zeci de kilometri distanţă. Conform lui Kadanka, destinaţiile concurente câştigă teren, în timp ce Viena, din ce în ce mai scumpă în comparaţie cu alte capitale din Europa Centrală, "îşi pierde atractivitatea".

Primăria Vienei, de neclintit în privința majorării taxei turistice

Dar municipalitatea Vienei îşi menţine hotărârea. Potrivit edililor, această creştere reflectă o filozofie de "împărţire a responsabilităţii" între oraş şi un sector care beneficiază de serviciile sale publice renumite, fiabile şi eficiente. "Sectorul foloseşte infrastructura de primă clasă a oraşului mai mult ca niciodată şi beneficiază, de asemenea, de întreţinerea şi dezvoltarea acesteia. Prin urmare, este de înţeles că ar trebui să contribuie şi el", a zis Isabella Rauter, de la Oficiul de turism din Viena.

Taxa turistică este "o investiţie în viitorul destinaţiei"

Grație ofertei sale de înaltă calitate de concerte clasice şi muzee, Viena a devenit o destinaţie culturală globală, rămânând în acelaşi timp neatinsă de impactul negativ al turismului de masă. Totodată, este un oraş pentru conferinţe şi diplomaţie, pentru că "funcţionează bine", subliniază Isabella Rauter, care consideră că taxa turistică este "o investiţie în viitorul destinaţiei".

Veniturile generate de această taxă contribuie la calitatea vieţii, ceea ce, la rândul său, aduce beneficii vizitatorilor. Aceste măsuri ar trebui să permită Vienei să rămână competitiv faţă de metropolele nordice şi elveţiene.

Pe de altă parte, o creştere majoră ar putea să adâncească diferenţa de preţuri dintre capitala Austriei şi Praga şi Budapesta, unde vizitatorii plătesc aproximativ doi euro pe noapte şi, respectiv, 4% din preţul cazării, notează Agerpres.

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