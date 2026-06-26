Orașul din Europa care vrea să tripleze taxa pentru turiștii de pe vasele de croazieră

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Un oraș din Europa are în vedere aproape triplarea taxei turistice pentru pasagerii de croazieră, pentru a limita turismul excesiv.

Barcelona dorește să tripleze taxa turistică pentru pasagerii de croazieră. Taxa majorată s-ar aplica doar croazierelor ce fac escală în port și stau acostate mai puțin de 12 ore.

Politicienii din Barcelona vor creșterea taxei turistice pentru pasagerii de croazieră, cu scopul de a limita turismul excesiv.

Propunerea a fost agreată de partidele din Consiliul Local Barcelona, dar Parlamentul Cataloniei trebuie să își dea acordul înainte ca schimbarea să devină lege.

Dacă va fi aprobată modificarea, taxa va fi aproape triplată și va ajunge la 30 de euro pe zi. Acum, pasagerii de croazieră plătesc 11 euro în situația în care petrec mai puțin de 12 ore în Barcelona, sumă compusă dintr-o suprataxă municipală de 5 euro și o taxă regională de 6 euro.

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Se vrea descurajarea croazierele cu opriri scurte în Barcelona



Taxa majorată s-ar aplica doar pentru croazierele care fac escală și stau în port mai puțin de 12 ore. Criticii afirmă că acest tip de turism aduce puține beneficii economiei locale, în comparație cu disconfortul pe care îl provoacă.

Croazierele ce încep sau se termină în Barcelona nu ar urma să plătească taxa majorată, deoarece acestea sunt considerate mai benefice pentru economia orașului, prin cheltuieli, respectiv cazarea la hoteluri și serviciile de transport.

Controverse privind scopul clar al creșterii taxei

Există încă discuții cu privire la scopul exact al creșterii taxei. Marc Serra, din partidul de stânga BComú, a spus că majorarea nu ar trebui să fie doar cu scopul de a aduce mai mulți bani la buget.

El a zis că taxa ar trebui să funcționeze ca un mod de descurajare pentru acest tip de turism și să arate un mesaj clar despre rolul pe care Barcelona vrea să îl aibă sosirile navelor de croazieră, conform publicației locale APD.

Alte partide solicită o limită strictă pentru numărul de pasageri de croazieră ce ajung anual în oraș, dar Consiliul Local spune că o astfel de măsură este mai greu de impus.

Pasagerii de croazieră reprezintă 7,5% din numărul zilnic de vizitatori ai Barcelonei în sezonul de vârf și petrec, în medie, 5,7 ore în Barcelona.

„Creșterile bruște de taxe produc rareori rezultatele dorite”



Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor, WTTC, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la propunere și a avertizat că măsura ar putea slăbi competitivitatea orașului și ar putea avea efecte nedorite privind economia locală.

„Deși înțelegem provocările complexe ale administrării unei destinații de talie mondială, propunerea [...] ar putea pune Barcelona într-un dezavantaj competitiv față de alte porturi mediteraneene”, a zis Gloria Guevara, președinte și CEO al WTTC.

„Dovezile adunate de WTTC din alte destinații arată că majorările bruște de taxe produc rareori rezultatele dorite. Costurile suplimentare pentru vizitatorii Barcelonei ar reduce, cel mai probabil, contribuția economică totală generată de industria croazierelor, pe măsură ce turiștii și-ar ajusta cheltuielile la țărm”, a mai spus acesta.

Gloria Guevara a adăugat că Barcelona este unul dintre principalele porturi de plecare și sosire pentru croaziere din lume. Astfel, s-ar aduna aproximativ 4 milioane de pasageri pe an și generând cheltuieli locale medii de aproape 255 de euro pentru fiecare pasager ce pornește sau încheie croaziera în oraș, printre cele mai ridicate valori pe plan global.

„Impactul mai larg al unor astfel de măsuri ar putea fi semnificativ, nu doar în privința cererii din partea vizitatorilor, ci și a contribuției fiscale care susține economiile locale și regionale. Numai industria croazierelor a contribuit cu 11,9 milioane de euro în taxe la Consiliul Local Barcelona în 2024”, a mai spus ea, conform Euronews.