Val de mesaje și îndemnuri pentru fotomodelul român Alina Pușcău, diagnosticată cu o boală gravă

Alina Pușcău - captură Instagram

Fostul model internațional Alina Pușcău a anunțat că se confruntă cu o boală gravă, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

Fostul model internațional Alina Pușcău a transmis că se confruntă cu o boală gravă și a lansat un apel către fanii ei, stârnind un val de reacții pe social media.

Alina Pușcău: „Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine!”

„Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase”, a transmis Alina Pușcău, pe pagina sa de Instagram.

Vedeta a mai spus că va începe tratamentul de pe data de 7 august. „UCLA încearcă să mă salveze, încep tratamentul pe 7”, a mai scris Alina Pușcău.



Val de mesaje pe rețelele sociale după anunțul făcut de Alina Pușcău

După mesajul postat de Alina Pușcău, mii de persoane i-au transmis mesaje de susținere pe rețelele sociale, dar și îndemnuri.

„Ne vom ruga și noi dar să te rogi și tu la Maica Domnului, care nu te abandonează niciodată și mergi la biserica la Radu Vodă la moaștele Sf. Nectarie și ale Sf. Efrem cel Nou și o să primești rezolvare!”, „Dumnezeul să-ți dăruiască sănătate multă! Te cred ce înseamnă asta! Când am aflat și eu de un rezultat pozitiv nu știam ce să fac am urmat tratament și multe rugăciune în fiecare clipă … îl rugăm pe Dumnezeu și iată ca totul este bine bine acum. Nu am crezut când doctorul mi-a pus diagnosticul este pozitiv!!! Am plâns de bucurie și i-am mulțumit Lui Dumnezeu!!”, „Multă sănătate și mult curaj! Bunul Dumnezeu si Maica Domnului să fie alături de tine!”, sunt câteva dintre mesajele scrise de internauți.

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Cine este Alina Pușcău

Alina Pușcău este este un model internațional, fostă Miss în anul 1998. Ea a lucrat cu firme celebre în modelling.

Alina Pușcău și-a construit o carieră printre celebritățile de top și s-a alăturat aventurii Asia Express alături de Cristina Postu. Alina Pușcău este născută în anul 1981, în București, are vârsta de 45 de ani și locuiește în Los Angeles, SUA.

România, menționată în peste 800 dintre cele 6 milioane de documente desecretizate despre Epstein. Apare și numele Alinei Pușcău

România apare în peste 800 dintre cele 6 milioane de documente care au fost dezvăluite la începutul anului 2026 de Departamentul de Justiție al SUA, în contextul procesului de desecretizate a dosarelor Epstein (Epstein Files), care pot fi văzute public pe site-ul Departamentului de Justiție al Statelor Unite.

De asemenea, numele Alinei Pușcău a fost asociat cu Jeffrey Epstein, media sugerând că cei doi ar fi avut o relație înainte ca omul de afaceri să devină cunoscut la nivel mondial în urma scandalului privind abuzurile sexuale. Însă numele Alinei Pușcău a fost menționat în documentele desecretizate cu privire la Jeffrey Epstein.