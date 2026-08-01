Să pornești și să oprești aerul condiționat sau să îl lași să funcționeze? Care variantă este mai economică

aer condiționat

În timpul verii, temperaturile ridicate îi determină pe mulți oameni să folosească aerul condiționat.

Deși este una dintre cele mai eficiente soluții pentru răcirea locuinței, utilizarea acestuia poate duce la creșterea semnificativă a facturii la energie electrică.

Din acest motiv, mulți se întreabă ce variantă este mai avantajoasă: Să pornească și să oprească aparatul de fiecare dată când temperatura pare suportabilă sau să îl lase să funcționeze continuu la o temperatură constantă.

Ce variantă consumă mai puțină energie?



Cotidianul spanion 20min.es. scrie că, pentru a economisi energie, este mai eficient ca aparatul de aer condiționat să funcționeze constant, la o temperatură moderată, decât să fie pornit și oprit în mod repetat.

Explicația este simplă. Atunci când aparatul este oprit și repornit, trebuie să reia de la zero procesul de răcire a încăperii, ceea ce presupune un consum mai mare de energie. În schimb, dacă menține o temperatură constantă, funcționează la o putere redusă și consumă mai puțin.

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Dar consumul depinde și de tipul aparatului, de eficiența acestuia, de izolația locuinței și de temperatura exterioară.

Aerul condiționat sau ventilatorul?

Un ventilator consumă, în general, mai puțină energie electrică decât un aparat de aer condiționat. Dar eficiența celor două este diferită. Ventilatorul doar pune aerul în mișcare și creează senzația de răcoare, în timp ce aerul condiționat scade efectiv temperatura din încăpere.

Cum poți reduce consumul de energie



Se recomandă câteva măsuri simple pentru a reduce factura la electricitate fără a renunța la confort: Nu seta o temperatură prea scăzută. Cu cât temperatura setată este mai mică, cu atât consumul de energie crește. Se estimează că pentru fiecare grad Celsius cu care reduci temperatura, consumul energetic poate crește cu aproximativ 8%. De aceea, este recomandat să răcești locuința treptat și să eviți setarea unor temperaturi foarte joase.

Ține ușile și ferestrele închise



În timp ce aerul condiționat funcționează, este recomandat să nu deschizi ușile și ferestrele, pentru a evita pierderea aerului rece și creșterea consumului de energie. În orele cele mai călduroase ale zilei este bine să tragi perdelele și să cobori jaluzelele, pentru a împiedica supraîncălzirea locuinței.

Unde este bine să montezi aparatul



Locul în care este instalat aerul condiționat influențează și el consumul. Se recomandă montarea unității interioare într-o zonă cu circulație bună a aerului, de exemplu deasupra unei ferestre, dar ferită de razele directe ale soarelui. În cazul unității exterioare, aceasta ar trebui pusă într-un loc umbrit sau protejată cu o copertină, pentru a evita încălzirea excesivă provocată de soare.



Pentru ca aparatul să funcționeze eficient, este important să fie întreținut periodic. Se recomandă o verificare tehnică cel puțin o dată la doi ani, iar filtrele trebuie curățate regulat. Un aparat bine întreținut răcește mai eficient, consumă mai puțină energie și are o durată de viață mai mare.

Dacă intenționezi să cumperi un aparat de aer condiționat, este important să verifici clasa energetică a acestuia. Echipamentele sunt clasificate de la A la G, iar cele mai eficiente consumă semnificativ mai puțină energie.

Un sistem de răcire performant poate consuma cu până la 60% mai puțină energie electrică decât un aparat mai puțin eficient, cu caracteristici similare. Din acest motiv, investiția într-un model cu o clasă energetică superioară poate fi amortizată în timp prin reducerea costurilor cu energia electrică.