LOTO: Peste 8,61 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de duminică, 26 iulie 2026

LOTO. Duminică, 26 iulie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 26 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de jopi, 23 iulie, 2026, Loteria Romana a acordat peste 19.000 de castiguri in valoare totala de peste 2,43 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 45,12 milioane de lei (peste 8,61 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,48 milioane de lei (peste 664.800 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,56 milioane de lei (peste 489.500 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 496.200 de lei (peste 94.700 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 792.700 de lei (peste 151.400 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 92.700 de lei (peste 17.700 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 331.000 de lei (peste 63.200 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 534.906,02 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

LOTO. La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig în valoare de 155.050,32 lei. Biletul norocos a fost jucat la o statie de plata partenera.

LOTO. La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au inregistrat 3 castiguri a cate 117.682,45 lei fiecare. Doua dintre biletele norocoase au fost jucate la agentii loto din Giurgiu si din Caracal, iar cel de-al treilea a fost jucat online pe bilete.loto.ro.

Rezultatele tragerilor de duminică, 26 iulie 2026:

Loto 6/49:



Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40: