LOTO: Peste 7,02 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de duminică, 5  iulie 2026

LOTO. Duminică, 5 iulie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 5 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 2 iulie, 2026, Loteria Romana a acordat peste 18.600 de castiguri in valoare totala de peste 1,7 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 37,72 milioane de lei (peste 7,02 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,10 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,20 milioane de lei (peste 230.900 de euro) si la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 252.900 de lei (peste 48.300 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 372.500 de lei (peste 71.100 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 217.000 de lei (peste 41.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 312.800 de lei (peste 59.700 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 75.056 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Barbatesti, judetul Valcea.



Rezultatele tragerilor de duminică, 5 iulie, 2026:



Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: