LOTO: Peste 6,80 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de duminică, 28 iunie 2026

LOTO. Duminică, 28 iunie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 28 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 25 iunie, 2026, Loteria Romana a acordat 20.620 de castiguri in valoare totala de peste 2,3 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 35,59 milioane de lei (peste 6,80 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,93 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 831.900 de lei (peste 159.000 de euro). La categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 171.400 de lei (peste 32.700 de euro) si la categoria a III-a reportul este in valoare de peste 80.900 de lei (peste 15.400 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 335.300 de lei (peste 64.100 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 66.900 de lei (peste 12.700 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 290.300 de lei (peste 55.400 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc s-a castigat premiul de la categoria N+3 în valoare de 524.456,80 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

LOTO. La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 98.931,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Moldovita, jud. Suceava.



Rezultatele tragerilor de duminică, 28 iunie 2026:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

