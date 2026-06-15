Marele premiu la Joker, în valoare de peste 681.000 de euro, a fost câștigat! Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro și a costat doar 10,50 lei.

La tragerea Joker din 14 iunie 2026 a fost câștigat premiul de categoria I, în valoare de peste 681.000 de euro (aproximativ 3,56 milioane de lei).

Marele premiu la Joker, în valoare de peste 681.000 de euro, câștigat

”S-a câștigat marele premiu la Joker, în valoare de peste 681.000 de euro! Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro și a costat doar 10,50 lei.

La tragerea Joker de astăzi, 14.06.2026, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 3.565.252,21 de lei (peste 681.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro, și a fost completat cu o singură variantă la Joker și o variantă la Noroc Plus, prețul acestuia fiind de 10,50 lei.

Acesta este al doilea câștig de categoria I obținut în acest an la Joker. Ultima dată, premiul de categoria I la Joker s-a câștigat în data de 19.04.2026 și a fost în valoare de 65.969.447,56 lei, a transmis Loteria Română.

48 de români au fost la un număr să câștige marele premiu la 6 din 49

48 de jucători au fost la un număr de a câștiga marele premiu la Loto 6/49. Fiecare persoană a câștigat 6.609 lei, iar jackpotul de peste 32,6 milioane de lei a rămas report pentru următoarea tragere. Conform datelor publicate de Loteria Română, la tragerea Loto 6/49 de duminică, 14 iunie 2026, nicio persoană nu a reușit să ghicească toate cele șase numere câștigătoare.





În schimb, la categoria a II-a, acolo unde sunt premiați cei care nimeresc 5 numere din 6, au fost înregistrate 48 de câștiguri., în valoare de 6.609,34 lei fiecare. Marele premiu la Loto 6/49 a rămas report Premiul de categoria I, ajungând la suma de 32.654.179,52 lei, una dintre cele mai importante aflate în joc în acest moment la Loto 6/49.

La categoria I, fondul de câștig a fost de 951.745,20 lei, însă pentru că nu a existat niciun bilet cu toate cele șase numere, banii se adaugă la reportul deja existent.

Suma de bani primită de cei care au prins 5 numere din 6

Cei 48 de jucători care au ghicit 5 numere din 6 au împărțit fondul categoriei a II-a. Valoarea unui câștig a fost de 6.609,34 lei. Per total, premiile acordate la categoria a II-a sunt de 317.248,32 lei. Deoarece câștigul este mai mic de 10.000 de lei, se aplică prima treaptă de impozitare pentru veniturile din jocuri de noroc, respectiv 4% din suma brută. Prin urmare, pentru un premiu de 6.609,34 lei, impozitul este de aproape 264,37 lei. Astfel, după reținerea taxei, fiecare câștigător rămâne cu suam de aproximativ 6.344,97 lei.