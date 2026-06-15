Loteria Română lansează o nouă ediție "Lozul Mirilor". Cele mai mari premii care pot fi câștigate

Loteria Română lansează „Lozul Mirilor – ed. a XII-a”

Loteria Română anunță că lansează o nouă ediție "Lozul Mirilor".

Loteria Română anunță că lansează o nouă ediție "Lozul Mirilor". Potrivit unui comunicat de presă, cele mai mari premii care pot fi câștigate cu „Lozul Mirilor – ed. a XII-a” sunt în valoare de 100.000 de lei fiecare.

VEZI ȘI: S-a câștigat marele premiu la Joker, în valoare de peste 681.000 de euro

"Cel mai îndrăgit loz în plic revine acum într-o noua ediție – cea cu numărul XII. Norocul este mereu de partea celor care își încearcă șansa, mai ales în zilele speciale, când își sărbătoresc iubirea împreună cu cei dragi.

Lozul Mirilor poate fi achiziționat din orice agenție loto cu numai 4 lei. Valoarea totală a premiilor puse în joc de Loteria Română pentru acest nou produs loteristic este de 4.000.000 de lei, iar cele 572.115 de câștiguri sunt distribuite în premii cu valori de 4 lei, 8 lei, 30 lei, 500 lei, 1.000 lei, 10.000 lei, 50.000 lei și 100.000 lei.

Produsele Loteriei Române aduc jucătorilor bucuria de a-și încercă norocul în fiecare zi, indiferent care este jocul lor preferat, pentru a câștiga premii deosebite în bani", transmite Loteria Română.