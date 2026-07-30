Locul cu cea mai frumoasă priveliște către Munții Bucegi: Telegondola atrage zilnic sute de oameni, iar traseele de mountain bike sunt apreciate de turiștii străini

Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Valea Prahovei este poate cea mai cunoscută zonă turisticăp montană din România, mai ales datorită Munților Bucegi care o mărginesc, însă puțini turiști știu că cea mai bună panoramă către apruptul stâncos al acestora o poți avea doar dintr-un singur loc, Azuga.

Milioane de oameni, atât români, cât și străini, tranzitează anual DN1 pe valea Prahovei, fie doar în trecere, fie pentru câteva zile de odihnă într-una dintre numeroasele stațiuni sau pentru a face trasee montane. Cert este că cei mai mulți dintre aceștia preferă stațiuni precum Sinaia, Bușteni sau Predeal datorită notorietății, dar scapă din vedere anumite oaze de liniște care oferă condiții la fel de bune și peisaje chiar mai spectaculoase.

În trecut un oraș industrial, Azuga încearcă în prezent să se individualizeze drept o destinație de vacanță pentru toate vârstele și pentru toate buzunarele. Stațiunea are două pârtii de schi superbe, Sorica și Cazacu, trasee de anduranță pentru mountain bike și locul cu cea mai frumoasă perspectivă asupra abruptului prahovean al Munților Bucegi. Și nici măcar nu este dificil de ajuns, având în vedere că în stațiune există o telegondolă care în aproximativ cinci minute te duce până pe vârf. Într-un interviu pentru DC News, Ramona Cojan, director general al S.C. Azuga Turism S.A. a vorbit despre Telegondola de la Azuga.

„Instalația a fost inaugurată în anul 2007. De atunci, în fiecare an, sezon și extrasezon ducem turiștii pe vârful Sorica, pentru a vedea cea mai frumoasă priveliște spre Munții Bucegi. Este un business cu sezonalitate și meteo-dependent. Nu putem să avem o strategie clară privind numărul de turiști, pentru că totul ține de vreme și de cât de mult ne lasă natura.

Pentru telegondola Azuga, o zi plină înseamnă 500-600 de turiști în sezonul de iarnă, iar în sezonul de vară, probabil că 300-400. Am remarcat și turiști străini“, a explicat Ramona Cojan pentru DC News.

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Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Telegondola de la Azuga duce pe vârful Sorica sute de turiști în fiecare zi

Chiar dacă majoritatea românilor aleg marea în sezonul cald, telegondola rămâne funcțională și duce pe vârf sute de turiști în fiecare zi. Sunt 29 de cabine, iar cei 1.570 de metri sunt parcurși într-un timp extrem de scurt.

„Iarna sunt mulți turiști, deoarece pârtiile Cazacu și Sorica atrag schiorii care le apreciază, iar vara vin pentru traseele de mountain bike, pe care le-am dezvoltat de-a lungul anilor, dar și pentru priveliște și plimbări în natură.

Telegondola are 29 de cabine. Urcarea durează maxim cinci minute până pe vârf, pe un traseu de aproximativ 1.570 de metri“, a punctat directorul general al S.C. Azuga Turism S.A.

Străinii merg la Azuga pentru traseele de mountain bike

De asemenea, Ramona Cojan a vorbit despre investițiile continue pe care le face pentru satisfacerea nevoilor turiștilor, în ciuda problemelor economice prin care trece mediul de afaceri din România în ultima perioadă.

„Încercăm să renovăm stația interioară a telegondolei. Probabil că la anul va fi gata și un restaurant nou, plus un bar.

Turiștii vin în special iarna, la schi, dar și vara, care din păcate se scurtează din ce în ce mai mult pentru zona de munte. Lumea preferă întâi marea, iar la munte vin după 15-20 iulie. Astăzi, de exemplu, am dus undeva la 300 de persoane până sus.

Am remarcat și turiști străini. Nu suntem cea mai cunoscută stațiune de pe valea Prahovei, dar încet-încet am crescut și pe partea de internațional. Sunt mulți turiști care apreciază traseele de mountain bike. Avem aici și o etapă de Cupă Națională la downhill (ciclism montan de coborâre), care aduce turiști internaționali. Cei mai mulți vin din Polonia, Cehia, Ungaria, Franța și Germania“, a conchis, într-un interviu acordat DC News, Ramona Cojan, directorul general al S.C. Azuga Turism S.A.

Ciclismul de coborâre, un sport tot mai apreciat în zonele montane

Născut la granița dintre pasiunea pentru munte și căutarea adrenalinei pure, downhill-ul este considerat pe bună dreptate „Formula 1” a ciclismului montan. Acesta presupune coborârea contra cronometru a unor trasee abrupte și înguste, trasate pe versanții munților.

Pe parcursul celor două până la cinci minute cât durează o coborâre de mare viteză, sportivii navighează printr-un teren dificil la viteze care ating frecvent 60 sau 70 de kilometri pe oră, unde cea mai mică eroare de judecată poate face diferența între un timp record și o căzătură spectaculoasă.

Spre deosebire de potecile montane destinate drumețiilor, un traseu profesional de downhill este o operă complexă de inginerie a terenului. El combină capcanele naturale ale muntelui cu structuri artificiale construite strategic.

Dincolo de componenta sportivă, dezvoltarea traseelor de downhill oferă o oportunitate economică uriașă pentru stațiunile montane. În sezonul cald, infrastructura de iarnă - telegondolele și telescaunele - poate fi reconvertită pentru a transporta bicicliștii pe creste, generând venituri consistente în perioadele fără zăpadă.

Azuga, o alternativă mai aerisită la celelalte stațiuni de pe valea Prahovei

Așezată strategic la poalele Munților Baiului și Bucegi, la granița istorică dintre Muntenia și Transilvania, stațiunea Azuga își păstrează o poziție privilegiată pe harta turismului montan din România. La o altitudine ce variază între 850 de metri în zona urbană și peste 1.500 de metri pe creste, mica localitate prahoveană s-a afirmat treptat drept o alternativă tehnică și mai aerisită la vecinele sale mai aglomerate, Sinaia și Predeal.

Străbătută de râul Prahova și de pârâul care îi dă numele, Azuga rămâne o poartă de acces directă către traseele spectaculoase din Munții Baiului.

Dincolo de traseele de mountain bike și pârtiile de schi, culmile domoale ale Munților Baiului oferă terenul ideal pentru drumeții de familie și alergare montană, departe de agitația marilor aglomerări urbane. Deși se confruntă cu provocările clasice ale infrastructurii rutiere de pe DN1, Azuga reușește să își păstreze un farmec discret, mizând pe autenticitate, tradiție viticolă și o ofertă sportivă de calitate.