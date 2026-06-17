Grecia declară război șezlongurilor amplasate ilegal pe plaje. Tehnologie de ultimă generație pentru controale

Plajă din Grecia. Sursa foto: Pexels, rol ilustrativ

Grecia intenționează să adopte o lege prin care să monitorizeze plajele cu drone și imagini prin satelit, într-un efort de a depista încălcări ale regulilor de acces, printre care amplasarea ilegală a șezlongurilor și a umbrelelor de soare.

Grecia intenţionează să utilizeze drone şi imagini din satelit pentru a monitoriza plajele în vederea depistării situaţiilor în care sunt încălcate regulile de acces, a relatat miercuri cotidianul Proto Thema, citat de DPA.

Grecia „luptă” împotriva șezlongurilor și umbrelelor amplasate ilegal

Un proiect de lege, aflat în dezbatere în Parlamentul din Atena, ar permite identificarea de la distanţă a unor astfel de încălcări - precum amplasarea ilegală a şezlongurilor şi a umbrelelor de soare - utilizând imagini aeriene şi din satelit.

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Ce prevede legea din Grecia

În principiu, cetăţenii au acces la toate plajele din Grecia, întrucât nu există plaje private. Potrivit unei legi adoptate în 2024, nu mai mult de o treime din suprafaţa oricărei plaje poate fi ocupată de şezlonguri destinate utilizării lor comerciale.

Având în vedere numărul foarte mare de plaje din această ţară, controalele la faţa locului efectuate de autorităţile elene sunt practic imposibil de realizat, motiv pentru care se va recurge de acum la utilizarea tehnologiei.

Sancțiuni semnificative

Pentru încălcările legii sunt prevăzute sancţiuni semnificative, inclusiv amenzi mari.

Încălcările grave sau repetate ar putea duce, de asemenea, la închidere temporară a unităţilor comerciale şi la excluderea acestora de la viitoarele proceduri de atribuire a concesiunilor pentru plaje.

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Grecia, destinație de top

Numărul vizitatorilor străini în Grecia a ajuns la 43,31 milioane anul trecut, o creștere cu 6,4% față de 40,69 milioane în 2024, aceste evoluții contribuind la avansul cu 9,4% al veniturilor din turism, care s-au situat la 23,63 miliarde de euro, potrivit publicația elene Kathimerini, citată de Agerpres.

Numărul total al înnoptărilor vizitatorilor străini în Grecia s-a situat la 244,67 milioane în 2025, un avans anual de 1,6%, în timp ce traficul aerian de pasageri a crescut cu 5,6%, iar traficul rutier de frontieră cu 6,9%. Vizitatorii din statele membre UE au fost responsabili pentru 51,8% din totalul sosirilor.

Rămâne de văzut ce procente va înregistra Grecia anul acesta, în condițiile în care mulți cetățeni europeni au decis să își planifice vacanțele pe continentul european, și nu în țări exotice, având în vedere cele mai recente tensiuni internaționale.