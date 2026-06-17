Țările din Europa cu cele mai curate ape și unde se află cele mai mari probleme. Raportul care îi interesează pe turiști / FOTO: magnific.com @yanadjana

Țările europene obțin rezultate foarte bune în ceea ce privește standardele de calitate a apei pentru înot, iar majoritatea apelor sunt considerate sigure pentru înotători, potrivit unui nou raport.

Plajele, lacurile și râurile din Europa continuă să înregistreze niveluri ridicate ale calității apei, iar marea majoritate a zonelor de îmbăiere respectă cerințele Uniunii Europene, conform Raportului privind Calitatea Apei pentru Îmbăiere 2025 citat de Euronews.

De la Irlanda până la Estonia și Cipru, 96% dintre toate zonele monitorizate din Europa respectă standardele minime de calitate, iar doar 1,5% au fost clasificate drept „slabe”.

Calitatea apei din zonele de coastă este, în general, mai bună decât cea a râurilor și lacurilor. Astfel, 88% dintre apele de coastă destinate îmbăierii din Uniunea Europeană au fost clasificate drept excelente, comparativ cu 78% dintre apele interioare.

Raportul arată că această diferență reflectă caracteristicile multor ape interioare din Europa Centrală, unde predomină lacurile mici, iazurile și râurile cu debit redus. Aceste tipuri de ape sunt mai vulnerabile la episoade de poluare pe termen scurt, asociate cu ploile abundente sau perioadele de secetă, în special pe timpul verii.

Calitatea apei pentru îmbăiere este clasificată în categoriile „excelentă”, „bună”, „satisfăcătoare” sau „slabă”, pe baza nivelurilor detectate de E. coli și enterococi intestinali, indicatori esențiali ai contaminării fecale care pot semnala riscuri pentru sănătate.

Potrivit Agenției Europene de Mediu, expunerea la ape de îmbăiere poluate poate provoca afecțiuni gastrointestinale, precum durerile de stomac și diareea, dar și infecții ale urechilor, ochilor și căilor respiratorii superioare.

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Unde se găsesc cele mai bune ape pentru înot?

Țara cu cea mai bună calitate generală a apei a fost Cipru, unde 100% dintre apele destinate îmbăierii au fost clasificate drept excelente. Pe următoarele locuri se află Grecia, cu 97,1%, Bulgaria, cu 96,9%, și Austria, cu 96,5%.

Și apele de coastă din Lituania și Slovenia au fost evaluate ca fiind de calitate excelentă. Cu toate acestea, scorul general al celor două țări a fost redus de rezultatele obținute în cazul apelor interioare destinate îmbăierii.

În ceea ce privește lacurile, râurile și iazurile, cele mai bune rezultate au fost înregistrate în Austria și Finlanda, unde aproximativ 95% dintre apele interioare au fost clasificate drept excelente.

Top 5 este completat de Danemarca, cu 94,3%, Luxemburg, cu 94,1%, și Germania, cu 91,5% dintre apele pentru îmbăiere încadrate la cea mai înaltă categorie de calitate.

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Dar unde se află cele mai slab calitative ape pentru înot?

În trei state membre ale Uniunii Europene, Estonia, Țările de Jos și Franța, cel puțin 3% dintre apele destinate îmbăierii au fost clasificate drept slabe în 2025.

Albania a înregistrat cea mai mică pondere a apelor considerate excelente dintre toate țările europene, doar 16,8% dintre zonele sale de îmbăiere primind această clasificare.

Doar alte patru țări au avut mai puțin de 70% dintre apele lor încadrate la categoria excelentă: Estonia, cu 56,9%, Polonia, cu 58,7%, Ungaria, cu 64,0%, și Belgia, cu 67,9%.

Dacă sunt luate în calcul doar apele interioare, Spania a înregistrat cea mai slabă calitate a apei. Peste 11% dintre râurile și lacurile sale au fost clasificate ca având o calitate slabă, iar numai 53,1% au fost considerate excelente, cea mai redusă pondere dintre toate țările analizate.

Slovenia, Portugalia și Croația s-au numărat, de asemenea, printre statele cu cele mai slabe rezultate în ceea ce privește calitatea apelor interioare destinate îmbăierii.

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Râurile rămân cea mai mare provocare

Apele de îmbăiere din râuri continuă să reprezinte cea mai mare provocare, arată raportul. Doar 47% dintre cele aproximativ 1.200 de zone de îmbăiere amenajate pe râuri în Europa au obținut calificativul „excelent” în 2025.

Raportul identifică urbanizarea rapidă și poluarea generată în perioada Revoluției Industriale drept principalele cauze ale degradării calității apei în multe dintre râurile Europei.

Printre factorii care afectează calitatea apei pentru îmbăiere în râuri se numără episoadele de poluare pe termen scurt apărute după precipitații abundente, inclusiv deversările din sistemele de canalizare combinate și scurgerile de apă pluvială, poluarea provenită din agricultură, precum și contaminarea cu materii fecale provenite de la animale sălbatice și animale domestice care au acces la malurile râurilor.

Potrivit Agenției Europene de Mediu, calitatea apei din multe râuri și corpuri de apă situate în zone urbane s-a îmbunătățit treptat datorită politicilor europene în domeniul apei, iar îmbăierea în râuri este acum posibilă în mai multe orașe europene.