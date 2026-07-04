Doamne, ce minte au avut! Chirieac: „Au făcut tot ce se putea să-l distrugă!” - VIDEO

Anca Murgoci și Bogdan Chirieac

„Au făcut tot ce se putea să-l distrugă!”

Merită sau nu concediul pe litoralul românesc? În timp ce tot mai mulți români spun că în Grecia găsesc prețuri mai mici, analistul politic Bogdan Chirieac a zis că problemele turismului autohton nu țin doar de costuri, ci și de decizii care au afectat grav stațiunile de la Marea Neagră.

Românii se întreabă, în această vară, dacă mai merită să își petreacă vacanța pe litoralul românesc sau dacă este mai avantajos să aleagă destinații precum Grecia ori Turcia.

Despre acest subiect au discutat Anca Murgoci și Bogdan Chirieac, într-un dialog publicat pe TikTok:

Anca Murgoci: Domnule Chirieac, ce facem? Putem să ne ducem la mare? De putut putem, dar avem bani? Că prețurile sunt cam mari. Sunt prețuri chiar de străinătate pe litoral. Mă rog, ministra Mediului are bani, doamna Diana Buzoianu.

Bogdan Chirieac: Nu are, dânsa e de „la mine” (n.r. - gluma lui Bogdan Chirieac cu referire la USR, glumă pe care o vom explica într-un video viitor, așa cum ne-a cerut un cititor în comentarii. De altfel, dacă aveți întrebări și provocări pentru Bogdan Chirieac, scrieți-le în comentarii! Anca Murgoci i le va adresa pe TikTok!)

Anca Murgoci: Eh nu are bani...

Bogdan Chirieac: Nu are, doamnă. E foarte activă. Mie îmi place foarte mult ministra Mediului. Nu știu ce aveți cu dânsa. E un semn de întrebare cu plajele, că nu s-au scos la licitație, dar înțeleg că nu era treaba dânsei. Domnule, opinia mea este că te poți duce și pe litoralul românesc, dar poți să mergi și afară.

Anca Murgoci: Bine, dar rămâi cu doi lei în buzunar.

Bogdan Chirieac: Și în Grecia credeți că e altfel? În Turcia credeți că e altceva?

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Anca Murgoci: Oamenii care merg în Grecia ne-au spus că sunt prețuri mai mici acolo decât la noi.

Bogdan Chirieac: În Bulgaria înțeleg că sunt prețurile la fel ca în România, de când cu zona euro. Dar, pe de altă parte, dacă ai copii mici și, Doamne ferește, se îmbolnăvește cel mic, parcă ești mai în siguranță în România.

Anca Murgoci: Asta dacă nu te duci la Mamaia unde sunt plajele acelea lărgite și trebuie să mergi și de înnebunești cu copilul.

Bogdan Chirieac: Doamne... ce minte au avut! Doar atât vă spun, doamna Murgoci: E o minune că mai există turism în România. Ăștia au făcut tot ce se poate, tot ce este omenește posibil, să distrugă turismul în România și, în special, turismul la Marea Neagră. Dacă îi puneau și îi plăteau să distrugă turismul ăsta, nu reușeau mai bine. Au mărit aberant plajele alea, au lovit în voucherele de vacanță, îi chinuie să țină două luni deschis, că mai mult n-au cum, îi omoară cu controale și cu diverse alte chestii. Dar eu cred că românii se pot duce la mare.

Anca Murgoci: Domnule, să-i întrebăm pe cititori. Vă așteptăm pe DC News să ne spuneți unde mergeți la mare: Pe litoralul românesc sau în alte țări?