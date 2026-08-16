Uită de tigaie! Această metodă de preparare a ouălor poate fi o alternativă mai bună la clasica prăjire / FOTO: magnific.com @mrsiraphol

Ouăle sunt considerate unul dintre cele mai simple alimente pentru micul dejun, însă modul în care le prepari contează. În loc să le pui într-o tigaie încinsă, merită uneori să alegi o metodă mai blândă.

Oul poșat îți permite să limitezi cantitatea de grăsime adăugată și, în același timp, să păstrezi textura delicată a gălbenușului.

Ouăle furnizează proteine complete, grăsimi, vitamine și minerale. Valoarea lor într-o alimentație echilibrată nu depinde însă doar de numărul de ouă consumate. Contează și temperatura, precum și durata preparării termice. Din acest punct de vedere, fierberea poate avea unele avantaje față de prăjire.

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Ouă prăjite sau fierte. Care variantă poate fi mai sănătoasă?

În timpul prăjirii într-o tigaie foarte încinsă, temperatura poate depăși 200 de grade Celsius. Expunerea la temperaturi ridicate poate favoriza oxidarea colesterolului din gălbenuș și formarea oxisterolilor, notează Fakt. Prepararea îndelungată poate duce, de asemenea, la pierderea unei părți dintre vitamine și antioxidanți.

Fierberea are loc la o temperatură mult mai scăzută. Apa ajunge la maximum aproximativ 100 de grade Celsius, iar prepararea unui ou poșat permite folosirea unor condiții termice mai blânde.

Mai există un aspect important, numărul de calorii. Un ou conține aproximativ 80 până la 90 de calorii. În timpul prăjirii se adaugă însă și grăsimea din unt sau ulei. Un ou poșat poate fi preparat fără adaos de grăsime, astfel încât masa poate avea un aport caloric mai mic.

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Cum prepari oul poșat perfect. O metodă pentru micul dejun

Pentru prepararea unui ou poșat, este recomandat să folosești un ou proaspăt. Albușul unui ou proaspăt este mai compact, astfel că își păstrează mai ușor forma în timpul fierberii.

Apa trebuie încălzită la aproximativ 70 până la 80 de grade Celsius. Nu trebuie să fiarbă puternic. Poți adăuga în oală o cantitate mică de oțet, care ajută albușul să se coaguleze mai repede.

Apoi, amestecă ușor apa pentru a forma un mic vârtej și toarnă cu grijă oul, pe care l-ai spart în prealabil într-un recipient.

După aproximativ trei minute, îl poți scoate cu o spumieră și îl poți lăsa să se scurgă. Nu este necesar să adaugi sare în apă. Este mai bine să pui condimentele după ce oul este așezat în farfurie.

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Cea mai sănătoasă metodă de a prepara ouăle? Un truc care nu necesită tigaie

Prepararea termică îmbunătățește modul în care organismul poate utiliza proteinele din ou. Potrivit experților, gradul de absorbție a proteinelor din ouăle crude este de aproximativ 51%, în timp ce, după preparare termică, poate ajunge la aproximativ 92%.

Acest lucru nu înseamnă însă că oul trebuie fiert foarte mult timp. Oul poșat permite obținerea unui albuș coagulat și a unui gălbenuș lichid sau semilichid.

Este o metodă ușoară de a pregăti micul dejun fără grăsime adăugată și poate fi o alternativă la omletă sau ochiuri.