Rețeta de gogoșari pentru iarnă. Cum se pun la borcan

Foto: captură video YouTube Rețetele Mihaelei

Ingrediente pentru un borcan de 800 g 1 linguriță cu vârf de sare grunjoasă2 lingurițe cu vârf de zahăr1 linguriță de piper mozaic1 linguriță de boabe de muștarcâteva bucățele de hrean tăiate juliennecâ...

Ingrediente pentru un borcan de 800 g

1 linguriță cu vârf de sare grunjoasă

2 lingurițe cu vârf de zahăr

1 linguriță de piper mozaic

1 linguriță de boabe de muștar

câteva bucățele de hrean tăiate julienne

câteva fire din partea uscată a mărarului

50 ml de oțet de 9%

apă fierbinte, cât este necesar

Cum se pun la borcan gogoșarii

Începem prin a spăla bine gogoșarii, după care îi curățăm și îi tăiem în felii potrivite. Borcanele se spală și se sterilizează, apoi pe fundul fiecăruia punem câteva fire de mărar uscat, potrivit bucataras.ro. Așezăm apoi feliile de gogoșari, alternându-le cu bucățele de hrean.

În fiecare borcan adăugăm boabele de muștar și piper, sarea, zahărul și cantitatea de oțet indicată. Completăm cu apă fierbinte, lăsând puțin spațiu până la marginea borcanului. Închidem bine borcanele cu capace.

Pentru sterilizare, punem un prosop sau o cârpă de bucătărie pe fundul unor cratițe încăpătoare și așezăm borcanele. Dacă avem mai multe borcane, le putem împărți în două cratițe. Turnăm apă în jurul lor, astfel încât nivelul acesteia să ajungă aproape de capace.

Punem cratițele pe aragaz și, din momentul în care apa începe să fiarbă, lăsăm borcanele la sterilizat aproximativ 15 minute. După acest interval, oprim focul și lăsăm borcanele să se răcească lent, în aceeași apă, până a doua zi.

Când sunt complet reci, verificăm capacele și depozităm borcanele într-un loc răcoros și întunecat, precum cămara sau beciul. Gogoșarii astfel pregătiți sunt numai buni pentru iarnă și pot fi serviți alături de diverse preparate tradiționale.

Cum alegi gogoșarii

Pentru ca murăturile să iasă gustoase și aspectuoase, este important să folosești gogoșari de bună calitate. Optează pentru legume bine coapte, tari și sănătoase, fără pete, zgârieturi sau zone lovite. Gogoșarii proaspeți și crocanți, cu o nuanță intensă de roșu, vor contribui atât la aspectul plăcut al murăturilor, cât și la savoarea acestora.

Pericolul care se poate ascunde în conservele pentru iarnă

În urmă cu ceva timp, DCNews și DCMedical scriau despre cum o conservă se poate transforma înr-un real pericol pentru sănătate din cauza unei toxine puternice produse de bacteria Clostridium botulinum. Medicul Carmen Dorobăț avertiza atunci că alimentele, fie ele conserve cumpărate sau preparate în casă, inclusiv borcanele pregătite în casă, pot deveni un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriei Clostridium botulinum.

"Bacteria care determină această boală se dezvoltă în lipsa oxigenului iar boala este determinată de toxina acestei bacterii care atacă sistemul nervos central. Toxina atacă sistemul nervos central și merge de la simptome minime cum ar fi căderea pleoapelor, persoana nu mai poate deschide ochii. Poate duce și la cazuri foarte grave cu tulburări respiratorii", a declarat prof. univ. dr. Carmen Dorobăț, pentru DCMedical.ro.