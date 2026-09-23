Cum se face orezul cu lapte. Rețeta simplă a Ginei Bradea

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Pentru mulți, orezul cu lapte reprezină desertul copilăriei. Și, drept vorbind, nici nu ar putea fi altfel. Este atât de bun și simplu de preparat, încât nu are cum să nu stea la loc de cinste pe lista iubitorilor de dulce. Așadar, rețeta aceasta reprezintă oricând o variantă ideală de "ceva bun rapid".

Ingrediente

1 cană de orez, bine spălat, în 4-5 ape

5 căni de lapte

1 vârf de linguriţă de sare

100 g de zahăr

200 g de smântână grasă (cel puţin 30% grăsime)

2 pliculeţe de zahăr vanilat

Cum se face orezul cu lapte

Începem prin a pune laptele într-o cratiță, apoi adăugăm un praf de sare. Lăsăm laptele pe foc până ajunge la punctul de fierbere. Când începe să clocotească, adăugăm orezul și amestecăm bine. Continuăm fierberea aproximativ 10 minute, având grijă să amestecăm des pentru ca orezul să nu se prindă de fundul vasului, scrie Gina Bradea pe pofta-buna.com.

După ce amestecul începe din nou să fiarbă, micșorăm intensitatea focului și amestecăm constant. Acest pas este important, deoarece laptele se poate lipi foarte ușor. Adăugăm apoi smântâna, zahărul și vanilia. Omogenizăm bine compoziția și o lăsăm pe foc până când începe să fiarbă din nou.

Oprim aragazul, acoperim cratița cu un capac și lăsăm orezul cu lapte să se odihnească aproximativ 15-20 de minute. În această perioadă, boabele de orez vor absorbi lichidul și se vor umfla, iar desertul va căpăta o consistență cremoasă. Împărțim orezul cu lapte în boluri sau recipiente individuale și îl decorăm după preferință. Putem folosi fructe confiate, puțină dulceață sau un praf de scorțișoară.

Sfaturi pentru prepararea orezului cu lapte

Potrivit Ginei Bradea, se poate folosi aproape orice tip de orez, însă orezul Basmati poate oferi desertului o aromă și o textură aparte. Pentru o consistență cât mai cremoasă, este recomandată o smântână cu un procent ridicat de grăsime, de preferat peste 30%. Dacă nu aveți la dispoziție smântână grasă, aceasta poate fi înlocuită cu mascarpone, care va conferi preparatului o textură bogată și cremoasă.

O serie de sfaturi găsim și pe savoriurbane.ro, unde se precizează că, pentru orezul cu lapte, raportul dintre orez și lichid trebuie să fie de cel puțin 1:4. Dacă vă doriți un orez foarte cremos, cantitatea de lichid poate ajunge chiar la un raport de 1:8.

Orezul poate să fie fiert inițial în puțină apă, înainte de a adăuga laptele. Apa ajută la eliberarea amidonului și grăbește procesul de înmuiere a boabelor.

Sarea nu trebuie omisă. Chiar și într-un desert, un mic vârf de sare este important, deoarece echilibrează și evidențiază gustul.

Orezul cu lapte trebuie gătit la foc mic și amestecat frecvent, de preferat aproape continuu, pentru a preveni lipirea lui de fundul vasului. Boabele trebuie să rămână moi și bine fierte, dar să nu se desfacă complet și să transforme desertul într-un terci.