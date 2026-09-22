Călin Georgescu, plasat sub control judiciar. Bogdan Chirieac: Speram să nu mai văd așa ceva. Îl va victimiza și mai mult!

Călin Georgescu liber la ieșirea de la Tribunalul București / Inquam Photos / George Călin

Analistul politic Bogdan Chirieac a precizat, marți, după eliberarea lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, că tot ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore a suplinit lipsa de probe de la dosar, iar plasarea lui sub control judiciar s-a făcut pentru că „trebuia să-i dea ceva“.

Tribunalul București a decis marți după-amiază să-l plaseze pe Călin Georgescu sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de înșelăciune. Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, la emisiunea moderată de Laurențiu Botin, analistul politic Bogdan Chirieac a precizat că „nu e nimic nou la dosar“, iar controlul judiciar a fost dat pentru „că trebuia să-i dea ceva după toată tevatura asta“.

„Toate temerile pe care le-am avut și le-am exprimat de ieri, tot circul mediatic, ridicarea lui din trafic și spargerea ușii cu berbecul, știindu-se că inculpatul nu e acasă, suplineau lipsa de probe.

Controlul judiciar cred că s-a dat in extremis, pe motiv că s-a inventat de dimineață că fugea din țară, el neavând vreo interdicție de a pleca din țară. Am văzut din nou - speram să nu mai văd asta - un episod din războiul româno-român. Chestiunea asta îl victimizează pe Călin Georgescu și mai mult. În opinia mea, Călin Georgescu nu reprezintă o soluție pentru România, de ce să facă Parchetul așa ceva, cum a fost abuzul împotriva sa? Mâine îl poate face împotriva altcuiva. Tot circul care a avut loc a avut vreo valoare judiciară? Hai să fim serioși“, a punctat Bogdan Chirieac.

Cui folosește „circul mediatic“ din ultimele 24 de ore

Analistul politic a precizat că metodele care i s-au aplicat lui Călin Georgescu nu sunt comune unor astfel de fapte, iar toată tevatura din ultima zi ar fi putut servi, de fapt, unui alt scop, însă rezultatul a fost contrar.

„Două zile nu s-a vorbit de Siegfried Mureșan și așa-zisul lui Guvern, poate o fi folosit la ceva totul“, a explicat Bogdan Chirieac, adăugând: „Sau au încercat să iasă în evidență cu Călin Georgescu, dar rezultatul e contrar“.

„Părea evident că pentru o posibilă infracțiune comisă acum cinci ani nu-i dai pușcărie acum. Hai să fim serioși! Plus că metodele astea se aplică la infracțiuni cu violență. L-a chemat la DIICOT și nu s-a dus? De ce l-au luat așa intempestiv, la ora 6 dimineața, în pantaloni scurți roșii. Hai să fim serioși. Trist, foarte trist ce am văzut! Absolut tot ce au găsit au dat în presă“, a explicat Bogdan Chirieac.

Analistul politic nu s-a arătat foarte impresionat nici de stenogramele din dosar, în care Călin Georgescu vorbea de „deconspirarea sistemului“.

„Eu nu-l iau foarte mult în seamă pe domnul Călin Georgescu. Că se laudă Călin Georgescu prietenilor că el a deconspirat sistemul, e dreptul domniei sale, dar noi ce facem? Nu și noi arătăm sistemul în toată hidoșenia sa? Pentru că a zis asta, dai stenogramele în presă? Ca și cum e o crimă că zice unul chestiuni politice la telefon sau că vrea să se mute în Toscana. Nu are nicio interdicție“, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.