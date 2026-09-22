Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Arhiva Europarlamentare 2019 Călin Georgescu, plasat sub control judiciar. Bogdan Chirieac: Speram să nu mai văd așa ceva. Îl va victimiza și mai mult!

Călin Georgescu, plasat sub control judiciar. Bogdan Chirieac: Speram să nu mai văd așa ceva. Îl va victimiza și mai mult!

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Călin Georgescu liber la ieșirea de la Tribunalul București
Călin Georgescu liber la ieșirea de la Tribunalul București / Inquam Photos / George Călin

Analistul politic Bogdan Chirieac a precizat, marți, după eliberarea lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, că tot ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore a suplinit lipsa de probe de la dosar, iar plasarea lui sub control judiciar s-a făcut pentru că „trebuia să-i dea ceva“.

Tribunalul București a decis marți după-amiază să-l plaseze pe Călin Georgescu sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de înșelăciune. Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, la emisiunea moderată de Laurențiu Botin, analistul politic Bogdan Chirieac a precizat că „nu e nimic nou la dosar“, iar controlul judiciar a fost dat pentru „că trebuia să-i dea ceva după toată tevatura asta“.

„Toate temerile pe care le-am avut și le-am exprimat de ieri, tot circul mediatic, ridicarea lui din trafic și spargerea ușii cu berbecul, știindu-se că inculpatul nu e acasă, suplineau lipsa de probe.

Controlul judiciar cred că s-a dat in extremis, pe motiv că s-a inventat de dimineață că fugea din țară, el neavând vreo interdicție de a pleca din țară. Am văzut din nou - speram să nu mai văd asta - un episod din războiul româno-român. Chestiunea asta îl victimizează pe Călin Georgescu și mai mult. În opinia mea, Călin Georgescu nu reprezintă o soluție pentru România, de ce să facă Parchetul așa ceva, cum a fost abuzul împotriva sa? Mâine îl poate face împotriva altcuiva. Tot circul care a avut loc a avut vreo valoare judiciară? Hai să fim serioși“, a punctat Bogdan Chirieac.

Cui folosește „circul mediatic“ din ultimele 24 de ore

Analistul politic a precizat că metodele care i s-au aplicat lui Călin Georgescu nu sunt comune unor astfel de fapte, iar toată tevatura din ultima zi ar fi putut servi, de fapt, unui alt scop, însă rezultatul a fost contrar.

„Două zile nu s-a vorbit de Siegfried Mureșan și așa-zisul lui Guvern, poate o fi folosit la ceva totul“, a explicat Bogdan Chirieac, adăugând: „Sau au încercat să iasă în evidență cu Călin Georgescu, dar rezultatul e contrar“.

„Părea evident că pentru o posibilă infracțiune comisă acum cinci ani nu-i dai pușcărie acum. Hai să fim serioși! Plus că metodele astea se aplică la infracțiuni cu violență. L-a chemat la DIICOT și nu s-a dus? De ce l-au luat așa intempestiv, la ora 6 dimineața, în pantaloni scurți roșii. Hai să fim serioși. Trist, foarte trist ce am văzut! Absolut tot ce au găsit au dat în presă“, a explicat Bogdan Chirieac.

Analistul politic nu s-a arătat foarte impresionat nici de stenogramele din dosar, în care Călin Georgescu vorbea de „deconspirarea sistemului“.

„Eu nu-l iau foarte mult în seamă pe domnul Călin Georgescu. Că se laudă Călin Georgescu prietenilor că el a deconspirat sistemul, e dreptul domniei sale, dar noi ce facem? Nu și noi arătăm sistemul în toată hidoșenia sa? Pentru că a zis asta, dai stenogramele în presă? Ca și cum e o crimă că zice unul chestiuni politice la telefon sau că vrea să se mute în Toscana. Nu are nicio interdicție“, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Europarlamentare 2019
Citește mai multe din Europarlamentare 2019
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close