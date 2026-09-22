Călin Georgescu s-ar fi pregătit să ceară azil politic în Italia. Misiunea lui: desconspirarea lui Simion - Stenograme

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Călin Georgescu intenționa să ceară azil politic în Italia, procuroii susțin că conversațiile indică pregătiri pentru o posibilă sustragere de la urmărirea penală sau judecată.

Călin Georgescu a fost adus, marți, 22 septembrie, la Tribunalul Bucureşti, unde se va judeca cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Reamintim că fostul candidat independent la alegerile prezidențiale a fost ridicat ieri de DIICOT, fiind demarate mai multe percheziții, într-un dosar în care este anchetată o înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Conform procurorilor DIICOT, este vorba infracțiunile de constituire a unui grup infracțional și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În același dosar a fost ridicat și omul de afaceri Ionel Rusen, care ar fi fost implicat în strângerea de fonduri pentru campania lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. O altă persoană vizată în anchetă ar fi cetățeanul italian Massimiliano Arena.

Ancheta ar fi pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri buzoian Liviu Răzvan Leu, care susține că ar fi pierdut peste 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis accesul la o finanțare de 6l milioanelor de euro.

Iată stenogramele din dosar, prezentate de Mediafax:

Călin Georgescu: „Și a doua chestiune, vreau să te interesezi cum fac pentru… în caz de ceva… cu azil politic.”

Rusen Ionel: „Când mergem acolo ne vedem cu fostul șef (…) procuror pe Italia. (…) E un prieten foarte bun. El o să ne ajute cu tot ce înseamnă…”

Călin Georgescu: „(…) și pentru băieții ăștia ai mei.”

Rusen Ionel: „Da. Pentru toată echipa.”

„Planul este așa. Mai îmi trebuie să scap de controlul judiciar…”

Călin Georgescu: „Te rog eu frumos. Și după ce finalizezi asta, după aceea discutăm. Ca să înțelegi planul. Planul este așa. Mai îmi trebuie să scap de controlul judiciar…”

Rusen Ionel: „Da. Asta e...”

Rusen îi prezenta lui Georgescu și o proprietate în Italia, în valoare aproximativ de 1,2 milioane de euro.

Rusen Ionel: „Mi se pare un pic cam scump, dar vedem un pic cum o rezolvăm.”

Călin Georgescu: „Păi, nu, că o să mă ajute niște străini.”

(…)

Rusen Ionel: „În jurul la un milion două sute.”

Călin Georgescu: „OK.”

Din discuție, reiese că proprietatea era izolată și avea un nivel ridicat de securitate. Rusen îi spunea lui Georgescu că există „mult teren unde nu poate să ajungă nimeni lângă tine” și se oferea să îl ajute cu negocierile și documentele.

Călin Georgescu: „Eu am trei zone în Toscana. Una aproape de mare sau lângă mare și una… două în zonă de-asta de dealuri, colinare.”

Georgescu își dorea și o construcție auxiliară, spunând că asemenea spații erau făcute în Italia „pentru servitori”. În discuția din 27 mai, spune că dependințele trebuie să permită cazarea „încă unui om cu soția lui”.

„Am nevoie de la ei să mă securizeze”

Georgescu explica și interesul său față de Italia.

Călin Georgescu: „Am nevoie de la ei să mă securizeze. Adică să intru sub incidența legii italiene (…)”

Ulterior afirmă: „Am pașaport, iau copiii și gata! Și sigur, oamenii mei.”

Potrivit anchetatorilor, discuția indică intenția exprimată de Georgescu de a locui în Italia împreună cu familia și persoane apropiate lui, "dar nu tre’ să știe nimeni!”, după cum a insistat acesta.

„Să nu care cumva să se afle”

Într-o altă secvență, referindu-se la planurile discutate, afirmă:

„Important e să nu detecteze nimeni nimic. Asta mă interesează cel mai mult. Să nu care cumva să se afle, să nu care cumva să existe vreun miros de orice gen.”

Procurorii susțin că conversațiile indică pregătiri pentru o posibilă sustragere de la urmărirea penală sau judecată.

Ei invocă atât discuția despre azil politic pentru Georgescu și „băieții ăștia ai mei”, cât și intenția de a achiziționa o proprietate în Italia pentru a intra „sub incidența legii italiene” și a fi „securizat”.

Aceasta este interpretarea acuzării, care urmează să fie analizată de judecător.

„Misiunea mea a fost să-i deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion la final”

Georgescu vorbește și despre misiunea sa.

Călin Georgescu: „Misiunea mea a fost să-i deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion la final"

În aceeași conversație, Georgescu susține că „toți” s-au devoalat și afirmă: „Eu am preluat tot. Eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Toți! Toate partidele politice”.

Georgescu îi spune lui Rusen și să ia în calcul plecarea în Italia și revenirea sa ulterior: „Te întorci, când voi fi eu președinte”.