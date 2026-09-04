Fraţii Tate, trimişi în judecată de DIICOT. Procurorii dau detalii din dosar despre metoda de exploatare a unei minore de 15 ani, agresiuni și milioane de dolari din videochat

Tristan Tate (stânga) și Andrew Tate (dreapta). Sursa Foto: Agerpres

DIICOT i-a trimis în judecată pe Andrew şi Tristan Tate, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care trafic de minori, spălarea banilor, act sexual cu un minor şi influenţarea declaraţiilor.

Procurorii DIICOT au cerut și confiscarea celor patru autoturisme de lux ale acestora, în valoare totală estimată la 825.000 de euro, şi a echivalentului sumei de 1.251.833,30 dolari americani. Chiar dacă nu sunt menționați explicit, cei doi cetăţeni britanici din comunicatul DIICOT sunt frații Tate.

“Prin rechizitoriul din data de 31.08.2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a 2 inculpați, ambii cetățeni britanici, cu vârstele de 39 și 38 de ani, membri ai aceleași familii, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată, act sexual cu un minor în formă continuată și influențarea declarațiilor, respectiv complicitate la trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată și influențarea declarațiilor“, transmite DIICOT.

Minora ar fi fost recrutată de frații Tate prin manevra “loverboy“

Metoda loverboy este o tehnică de manipulare emoțională utilizată de traficanții de persoane, cu scopul de a câștiga încrederea victimelor, a le seduce și a le determina să se îndrăgostească, înainte de a le exploata sexual orifinanciar.



“Din cercetări a reieșit faptul că, începând cu anul 2012 și până în cursul lunii decembrie 2021, inculpatul ân vârstă de 39 de ani, profitând atât de starea de vădită vulnerabilitate a unei victime, o minoră, în vârstă de 15 ani la data recrutării, precum și prin inducerea în eroare cu privire la intenția de a întemeia o relație și existența unor sentimente reale de iubire, a recrutat-o și a adăpostit-o într-un imobil din orașul Luton, Marea Britanie, în scopul exploatării sexuale.

Ulterior, după ce i-a câștigat încrederea și a determinat-o să se îndrăgostească de el, prin constrângere, respectiv șantaj emotional, realizat prin amenințări cu abandonul sau înlocuirea sa cu o altă fată pentru a obține conformarea și condiționarea relației afective de respectarea instrucțiunilor sale, prin control și supraveghere permanentă, dar și agresiune fizică, inculpatul a determinat victima minoră la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice, respectiv să practice activități de videochat pe mai multe platforme de profil în folosul său material“, notează DIICOT.

Victima transportată de mai multe ori din UK în România, în mai multe locații

“De asemenea, în perioada de exploatare sexuală, inculpatul a transportat victima, în mod repetat, de pe teritoriul Marii Britanii în România, unde i-a asigurat adăpostirea în mai multe locații (la domiciliul său din Voluntari, într-o casă din Tunari și într-un apartament din zona Pipera), precum și toată logistica necesară pentru desfășurarea activității de videochat și continuarea exploatării sexuale pe teritoriul României.



Având cunoștință de vârsta victimei și de faptul că aceasta fusese recrutată de către fratele său, inculpatul în vârstă de 38 de ani, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a minorei și prin inducerea în eroare, în perioada cuprinsă între noiembrie 2014 și decembrie 2021, l-a sprijinit pe coinculpat în activitatea infracțională de exploatare sexuală a victimei pe teritoriul Marii Britanii și României.



Acesta a menținut inducerea în eroare a victimei cu privire la sentimentele și intențiile coinculpatului, a administrat conturile de videochat ale victimei, i-a monitorizat activitatea și i-a oferit îndrumări pentru creșterea veniturilor. Totodată, acesta s-a ocupat de încasarea și gestionarea sumelor provenite din activitatea de videochat, a verificat respectarea programului de lucru și a obiectivelor financiare impuse victimei de către inculpatul în vîrstă de 39 de ani. În acest context, inculpatul de 38 de ani a recurs și la acte de agresiune fizică asupra victimei“, notează DIICOT.

Peste 1,2 milioane de dolari americani obținuți în urma exploatării victimei, acuză procurorii



“În perioada menționată, în urma exploatării persoanei vătămate inculpații au obținut foloase patrimoniale în valoare totală de 1.251.833,30 dolari americani, reprezentând aproximativ 80% din veniturile generate de activitatea de videochat desfășurată de către victimă.



Din actele de urmărire penală a reieșit și faptul că, în intervalul de timp cuprins între decembrie 2020 și jumătatea anului 2021, inculpatul în vârstă de 39 de ani, a întreținut în mod repetat raporturi sexuale și acte sexuale cu o altă victimă minoră, în vârstă de 15 ani, atât la domiciliul său, cât și într-o altă locație, tot din județul Ilfov.



Probele administrate au reliefat că, în perioada decembrie 2023 – ianuarie 2024, prin acte de corupere, respectiv prin promisiunea oferirii sumei de 5.000 de euro, sumă din care i-a predat efectiv 2.500 euro, prin promisiunea oferirii unui telefon mobil, precum și prin oferirea asigurării asistenței juridice prin intermediul propriilor avocați, inculpatul în vârstă de 39 de ani a încercat să determine o persoană vătămată să nu dea declarații sau să dea declarații mincinoase în prezentul dosar.

Anterior, în luna octombrie 2023, inculpatul în vârstă de 38 de ani a încercat să determine un martor, atât prin fapte cu efect vădit intimidant, precum și prin acte de corupere, respectiv oferirea unei sume de bani și a unui telefon, a 3000 de euro pentru plata cheltuielilor de transport și cazarea în București, precum și asigurarea asistenței juridice să nu dea declarații sau să dea declarații mincinoase, tot în prezentul dosar“, transmite DIICOT.

Manevra cu mașinile de lux, pe numele altor persoane



“De asemenea, în perioada decembrie 2023 – iulie 2024, inculpații, în scopul ascunderii ori disimulării originii ilicite a banilor obținuți din săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane, au achiziționat, înmatriculat și înregistrat la organele fiscale pe numele unor persoane de încredere, patru autoturisme având ca valoare de achiziție sumele de 1.249.924 lei, 1.099.924 lei, 649.924 lei și 225.000 euro.



Prin actul de sesizare a instanței, procurorii DIICOT – Structura Centrală au solicitat confiscarea specială a celor patru autoturisme de lux, în valoare totală estimată la 825.000 de euro, ce fac obiectul infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, a echivalentului sumei de 1.251.833,30 dolari americani obținută de către inculpați din exploatarea sexuală a victimei minore și confiscarea extinsă a celorlalte bunuri aflate în proprietatea sau posesia faptică a inculpaților și asupra cărora s-a solicitat instituirea măsurii sechestrului asiguratoriu“, afirmă DIICOT.

Dosarul fraților Tate, înaintat Tribunalului București



“Totodată, procurorii DIICOT – Structura Centrală au solicitat obligarea inculpaților la plata sumei de 122.168,51 lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat. Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului București.



Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție“, conform unui comunicat al DIICOT remis DC News.

Frații Tate, în arest în Miami

Amintim că fraţii Andrew şi Tristan Tate rămân în arest în Miami, după ce judecătoarea federală nu a luat o hotărâre pe 28 august 2026 privind cererea lor de eliberare pe cauțiune. Între timp, procesul de extrădare cerut de Marea Britanie pentru acuzaţii de trafic de persoane, printre altele, avansează.

De asemenea, în ultima perioadă, frații Tate au semnalat "condiții de coșmar" în închisoarea FDC Miami, dar procurorii americani au dat un răspuns dur în acest sens.