DNA, percheziții la Spitalul Municipal Timișoara

Procurorii DNA au făcut miercuri percheziții la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și la două locuințe, într-un dosar care vizează suspiciuni privind fraudarea unui concurs de angajare.

Anchetatorii au intrat în mai multe birouri ale Spitalului Municipal Timișoara și ridică documente.

Potrivit unor surse, faptele vizează fraudarea unui concurs din luna aprilie 2026 când la Spitalul Municipal un angajat a accesat subiectele de concurs care ar fi ajuns mai apoi la un candidat pentru postul de asistent medical generalist debutant S la Bloc Operator I. Acesta din urmă ar fi folosit datele și a obținut astfel cel mai mare punctaj la concursul organizat pentru ocuparea postului în spital.

Printre persoanele vizate s-ar afla managerul unității sanitare și asistenta-șefă de la Blocul Operator, ale căror locuințe au fost percheziționate.

Pe fir au intrat procurorii anticorupție care fac acum cercetări pentru folosirea în orice mod, direct sau indirect de informații ce nu sunt destinate publicității, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații și abuz în serviciu, potrivit opiniatimisoarei.ro.