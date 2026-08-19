Cine are dreptate: CCR sau Dominic Fritz. Nu se legiferează în trecut

Dominic Fritz, președintele USR. Sursa foto: Agerpres

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, ar urma să părăsească, în 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii Legi ANI, scaunul de edil. Amendamentul ce s-a popularizat cu numele său a fost găsit constituțional de CCR.

”Amendamentul Fritz” prevede că ”persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”. Prevederea a fost introdusă în lege de PSD. USR și PNL au acuzat social-democrații de atac la persoană, dar CCR le-a dat dreptate: amendamentul este constituțional.

Retroactivitatea a fost principalul reproș. Avocatul Bogdan Bărbuceanu afirmă însă că este înțeles greșit principiul neretroactivității în această speță.

”Este o interpretare greșită a opiniei publice sau a unor influenceri, care nu cred că au mari cunoștințe de drept - știința dreptului. CCR-ul s-a pronunțat și a constatat că este un amendament constituțional. Este absurd să spunem că tratează sau că intervine să reglementeze pentru trecut. Ea se aplică de la momentul intrării în vigoare și vizează și situații existente la momentul aplicării ei. Să ne amintim că avem multe asemenea legi care instituie interdicții, spre exemplu. Și legea privind exercitarea profesiei de avocat. A fost în `95 promulgată, dar, spre exemplu, pentru o persoană condamnată în 1994 instituia o interdicție. Nu înseamnă că retroactivează, ci se aplică de la momentul intrării în vigoare, vizând situații actuale. Or situația actuală a domnului Fritz este aceea că a fost găsit în conflict de interese” a explicat avocatul Bogdan Bărbuceanu, în emisiunea ”Interviurile DCNews”, realizată de jurnalistul Val Vâlcu.

După decizia CCR, unele voci din sfera lui Dominic Fritz au susținut că, dacă vor sesiza CJUE, acesta va rămâne primar al Timișoarei.

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În ce situație ar fi trebuit Dominic Fritz eliberat din funcție de prefect

Pe de altă parte, în ceea ce privește măsura aplicată de prefect, în urma deciziei instanței, care l-a găsit pe Dominic Fritz în conflict de interese, avocatul explică de ce este una corectă:

”Opinia publică este pro și contra cu privire la măsură aplicată. Nu sunt apărătorul său, dar i s-a aplicat o măsură legală. De ce? Pentru că dispozițiile legale spun că, atunci când ești în conflict de interese, ești pasibil de a fi sancționat așa cum a fost dânsul, anume o reținere din salariu și apoi interdicția de a mai candida, deci nu excluderea din funcție, așa cum și-a dorit foarte multă lume. În situația în care ar fi fost găsit incompatibil, da, ordinul prefectului ar fi trebuit să fie acela de eliberare din funcție. Din perspectivă legală, ceea ce a făcut prefectul de Timișoara se încadrează în aceste dispoziții” a spus avocatul Bogdan Bărbuceanu, în emisiunea ”Interviurile DCNews”, realizată de jurnalistul Val Vâlcu.

De ce a fost Dominic Fritz declarat de ANI în conflict de interese

În iulie 2024, Agenția Națională de Integritate l-a găsit pe Dominic Fritz în conflict de interese administrativ. Inspectorii l-au acuzat că, în 2020, după ce a fost ales primar al Timișoarei, Dominic Fritz a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local pentru aprobare, doar că documentația tehnică a fost făcută de către firma unui consilier local USR, care l-a împrumutat pe Dominic Fritz cu 25.000 de lei în campania electorală.