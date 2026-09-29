Vlad, „iubitul” care a ucis-o pe Valentina și a băgat-o într-o valiză, arestat în Elveția

Valentina

Vlad, „iubitul” care a ucis-o pe Valentina și a băgat-o într-o valiză, a fost arestat în Elveția.

Vlad, bărbatulul care a ucis-o pe Valentina, s-a predat autorităților din Elveția, conform România TV. Victima fusese găsită într-o valiză. A fost arestat pentru 30 de zile.

Predarea bărbatului reprezintă o nouă etapă în anchetă. Urmează ca autoritățile să clarifice împrejurările în care acesta a ajuns în Elveția și procedurile prin care ar putea fi adus în România pentru a fi audiat.

Deocamdată, nu sunt confirmate public detalii despre locul în care s-a predat, declarațiile pe care le-a făcut sau momentul în care ar putea ajunge în țară. Ancheta trebuie să stabilească exact cum a murit Valentina.

Valentina avea doar 28 de ani. De două luni se mutase cu „iubirea vieții ei”. Îi zisese tatălui său că-l iubește pe Vlad

Tatăl Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză, spune că Vlad, iubitul ei, era foarte gelos și că o lovise anterior tragediei. În noaptea de duminică spre luni, cei doi s-ar fi certat din cauza unor mesaje vechi. Valentina i-a spus tatălui că Vlad băuse și că vor vorbi a doua zi. A fost ultima dată când a vorbit cu ea.

După noaptea crimei, tatăl a sunat-o în repetate rânduri, fără răspuns. A vorbit doar cu Vlad care râdea și i-a spus că în zonă nu este semnal și i-a promis că o va da pe Valentina la telefon când ajunge acasă, dar nu a mai făcut-o. Tatăl a mers să o caute, a sunat la 112 și a ajuns ulterior la morgă, unde și-a recunoscut fiica.

„Mi-a spus că îl iubește. Când au venit la mine acasă, mi s-a părut că relația lor se baza pe iubire. Nu am văzut vreun interes la mijloc. El nu era un om avut. Mi se părea că amândoi își doresc să fie împreună. Nu m-aș fi așteptat niciodată la așa ceva, deși fosta mea soție îmi spusese că el ar fi bătut-o. Au stat vreo două săptămâni în București și s-au mutat la el, la țară. De acolo mă sunau aproape zilnic. Vorbeam câte două sau trei ore la telefon și mi se părea că se iubesc. Nu știam cum este el de fapt. Nu mi se părea că ar fi speriată sau afectată de el. Când a venit la mine acasă în august, era împreună cu el. Auzisem deja de la fiica mea cea mică faptul că Vlad ar fi lovit-o. Am chemat-o pe Valentina deoparte și am întrebat-o: „Tată, te-a bătut? Se întâmplă asta?” Mi-a răspuns: „Nu, tati, a fost o singură dată. M-a lovit pentru că i-am trimis unui băiat o cerere pe Instagram”. Lui i-am spus că violența nu duce nicăieri și că, dacă lucrurile stau așa, mai bine încheie relația. El mi-a spus că fusese supărat și că i-a dat două palme pentru că văzuse că ea ar fi vrut să vorbească cu alt băiat”, a zis tatăl Valentinei la Antena Stars, în emisiunea Acces Direct.

„Era foarte gelos. Foarte gelos. Mama lui mi se păruse o doamnă cumsecade, așa că i-am spus Valentinei să o ajute prin casă. Fata mea nu prea se pricepea la gătit și la treburile gospodărești, dar am încurajat-o să învețe. A ajutat-o, a cules prune din livada lor și a zugrăvit împreună cu Vlad. Mă sunau și îmi arătau ce făceau. L-am întrebat direct: „Te-ai drogat vreodată?” Mi-a răspuns: „M-am drogat, dar nu mă mai droghez”, a mai zis tatăl Valentinei.

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