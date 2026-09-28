Declinul educației, PISA 2025 și impactul AI asupra matematicii. Prof. Cătălin Gherghe, luni, la DC Edu

Prof. Univ. Dr. Cătălin Gherghe este invitat luni, de la ora 20:00, la DC Edu, emisiune realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan.

Prof. Univ. Dr. Cătălin Gherghe, Coordonatorul Lotului Olimpic de Matematică, Decanul Facultății de Matematică și Informatică, Universitatea din București, Prim-vicepreședintele Societății de Științe Matematice din România, va aborda principalele provocări și transformări ale educației matematice în contextul actual.

Teme de discuție

Testul PISA 2025 și declinul educației

Analfabetismul funcțional. O problemă în căutare de soluții

Olimpiada Internațională de Matematică 2026. Rezultate, concluzii, proiecții

Matematica în școală. Strategii de predare și învățare

Implicarea AI în studiul matematicii

Matematica la examenele naționale

Noul an universitar. Priorități și proiecte

Provocarea AI. Informatica în declin la nivel universitar?

Educatia, cercetarea, creația in Era AI

Emisiunea este transmisă pe DCNews, DCNewsTV, Părinți și Pitici, precum și pe Facebook și Youtube DCNews!