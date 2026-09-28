Declinul educației, PISA 2025 și impactul AI asupra matematicii. Prof. Cătălin Gherghe, luni, la DC Edu

Prof. Univ. Dr. Cătălin Gherghe este invitat luni, de la ora 20:00, la DC Edu, emisiune realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan.
Prof. Univ. Dr. Cătălin Gherghe, Coordonatorul Lotului Olimpic de Matematică, Decanul Facultății de Matematică și Informatică, Universitatea din București, Prim-vicepreședintele Societății de Științe Matematice din România, va aborda principalele provocări și transformări ale educației matematice în contextul actual.
Teme de discuție
Testul PISA 2025 și declinul educației
Analfabetismul funcțional. O problemă în căutare de soluții
Olimpiada Internațională de Matematică 2026. Rezultate, concluzii, proiecții
Matematica în școală. Strategii de predare și învățare
Implicarea AI în studiul matematicii
Matematica la examenele naționale
Noul an universitar. Priorități și proiecte
Provocarea AI. Informatica în declin la nivel universitar?
Educatia, cercetarea, creația in Era AI
Emisiunea este transmisă pe DCNews, DCNewsTV, Părinți și Pitici, precum și pe Facebook și Youtube DCNews!