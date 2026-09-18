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Daniela Zamfir și Bogdan Bucur, dezbatere la DCNews: China, Rusia și noua miză a istoriei

Autor: Irina Constantin
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Studio DCNews

De ce investește China în istorie și ce miză are trecutul pentru marile puteri? Daniela Zamfir și Bogdan Bucur discută la DCNews despre ascensiunea Chinei, Rusia, identitatea istorică și noul război informațional.

China, Rusia, Ungaria și războiul pentru istorie. Ce se ascunde în spatele trecutului?

De ce are istoria o miză atât de importantă pentru conducătorii Chinei? Cum au ajuns primele regate chineze să domine spațiul asiatic și ce legătură are această istorie cu ascensiunea Chinei de astăzi?

Va fi Rusia ocupată de China înaintea Europei? De ce investesc ungurii atât de mult în promovarea istoriei și a identității naționale? De la Congresul Istoricilor din România, ediția a V-a, pornim într-o discuție despre trecut și ajungem la marile întrebări ale prezentului: Beidaud, unul dintre cele mai importante situri istorice din Dobrogea în acest moment, planul cincinal de descoperiri istorice și pericolul de a stabili concluziile înainte de a căuta dovezile.

Și o întrebare provocatoare: este TikTok-ul un nou război al opiumului, în oglindă?

Despre China, Orientul Antic, istorie, identitate, putere și lumea de mâine, sâmbătă, la DCNews, cu Daniela Zamfir, conferențiar la Facultatea de Istorie a Universității din București, și Bogdan Bucur, sociolog și lector universitar la SNSPA.

Urmăriți emisiunea de la ora 11:00 pe DCNews și DCNewsTV, dar și pe Youtube și Facebook DCNews. 

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