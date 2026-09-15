De la primele lacrimi la ultimul an de grădiniță. Cum îl pregătim pe copil pentru școală? Mira Loghin, la Părinți Prezenți

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 15 septembrie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi cu Mira Loghin, specialist în educație timpurie & autor de carte, despre copiii care intră la grădiniță.

Intrarea la grădiniță este una dintre primele separări importante dintre copil și părinte. Pentru copil, este prima experiență într-un colectiv în care mama și tata nu mai sunt lângă el pentru fiecare nevoie, fiecare teamă și fiecare conflict.

Pentru unii copii, acomodarea vine repede. Pentru alții, primele zile aduc plâns, refuz, agățarea de părinte, tulburări de somn sau chiar schimbări de comportament acasă. Iar părinții ajung să se întrebe dacă au făcut alegerea potrivită.

„Oare este pregătit?” „De ce plânge doar la grădiniță?” „De ce acasă este alt copil?” „Îl las să plângă sau mă întorc după el?” „Dacă nu se acomodează?” „Dacă nu îi place educatoarea?” „Dacă se ceartă cu ceilalți copii?”

Sunt întrebări pe care foarte mulți părinți le au atunci când copilul intră în colectivitate.

Dar grădinița nu înseamnă doar acomodare. Înseamnă primele relații importante în afara familiei, primele reguli de grup, primele conflicte între copii, primele despărțiri, primele momente în care copilul trebuie să spună ce simte și să ceară ajutor.

Și există un moment despre care se vorbește mult mai puțin. Ultimul an de grădiniță.

Copilul care până atunci era „cel mic” începe să audă tot mai des că „la anul merge la școală”. Dintr-o dată apar comparațiile, așteptările și întrebările despre litere, cifre, scris, citit și disciplină. Părintele începe să se teamă că nu este suficient de pregătit.

Dar ce înseamnă, de fapt, pregătirea pentru școală? Și cât din această pregătire ține de cunoștințe și cât ține de autonomie, reglare emoțională, relaționare și încredere?

Despre toate acestea vorbim astăzi cu Mira Loghin, autor de carte, fondatoare de grădiniță, trainer certificat în comunicare nonviolentă și specialist în educație timpurie. Mira Loghin este autoarea cărții „Grădinița pentru totdeauna”, un ghid dedicat părinților care trec prin această etapă alături de copil.

Pornim de la primele zile de grădiniță și ajungem până la ultimul an înainte de școală, pentru că felul în care copilul trăiește grădinița poate influența felul în care privește școala.

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 15 septembrie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

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