Ediție specială Mi-Th Influencer, cu o invitată pe măsură: Elisabeta Lipă

Elisabeta Lipă, președinta Federației Române de Canotaj, este invitată la ”Mi-Th Influencer”.

Elisabeta Lipă, președinta Federației Române de Canotaj, este invitată la ”Mi-Th Influencer”, emisiunea realizată de Mirela Vescan și Thea Haimovitz, la DCNews și DCNewsTV, într-o discuție sinceră despre sport, politică, performanță, provocări și oamenii din spatele funcțiilor.

O invitată care nu mai are nevoie de prezentare!

De la marile competiții și performanțele care au făcut istorie până la experiența de la conducerea Federației Române de Canotaj și pasul în politică, Elisabeta Lipă vorbește despre lumea pe care a cunoscut-o din interior, duminică, de la ora 11:00, pe DCNews și DCNewsTV!

Elisabeta Lipă, răguşită după victoriile României la Campionatul Mondial de Canotaj

România a ocupat locul al patrulea în clasamentul pe medalii la CM 2026, cu trei de aur, devansată de Olanda (4-3-3), Germania (3-2-0) şi de Statele Unite (3-0-6).

Cele trei medalii de aur au fost cucerite de bărcile de dublu rame feminin (Adriana Adam şi Simona Radiş), 8+1 feminin (Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiş şi Victoria Petreanu) şi 8+1 mixt (Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleşescu, Ciprian Tudosă, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu).

Adriana Adam şi Simona Radiş au încheiat cu trei medalii de aur Mondialele de la Amsterdam, după cele obţinute la opt plus unu feminin şi dublu rame feminin, o premieră la o ediţie de Campionatelor Mondiale.

"Scuzaţi-mi răguşeala, pentru că la acest Campionat Mondial de la Amsterdam am trecut de la agonie la extaz, prin toate stările. Şi aş vrea să vă povestesc aşa, puţin, cam ceea ce s-a întâmplat acolo, pentru că sunt unii care ne critică şi spun că este uşor la noi. Deci, a fost o vreme încât îmi este foarte greu să vă descriu în cuvinte. Am plecat de la 35 de grade, ne-am trezit la 19, 18, 20. Am plecat de la soare, am ajuns la ploaie. Mutări de culoare, diferenţe între culoare. Sportivii noştri au avut nu doar adversarul din seria respectivă de înfruntat, ci s-au bătut şi cu vremea. Vremea nefavorabilă, cu tunete, cu fulgere, cu vânt puternic, cu avantaje şi dezavantaje de culoare de concurs. Dar atunci când eşti determinat, când ştii ce vrei, când vrei ca munca ta de un an de zile să nu fie în zadar, cauţi soluţii ca să poţi să ieşi foarte bine din situaţii. Şi iată că România s-a întors de la acest Campionat Mondial cu trei medalii de aur şi cu mai multe medalii pierdute. Pentru că, în momentul în care s-au tras echipajele la sorţi, normal, dacă ai nimerit din prima un culoar 5, un culoar 6, un culoar 4, ai fost defavorizat şi atunci aşa ai mers până în finală", a declarat Lipă.