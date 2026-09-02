Elisabeta Lipă, întâlnire-surpriză cu studenții SNSPA în redacția DCNews. De la tainele jurnalismului, la lecțiile unui mare campion

Studenții SNSPA s-au întâlnit astăzi cu Bogdan Bolojan, expert stagii de practică, pentru o nouă sesiune dedicată jurnalismului și modului în care se construiește, de fapt, o știre.

De la piramida inversată și alegerea informației care contează, până la căutarea subiectelor în presa internațională și identificarea surselor de încredere, studenții au descoperit câteva dintre „secretele” din spatele unei zile obișnuite de redacție.

Întâlnirea a avut parte și de un invitat special: Elisabeta Lipă, care a stat de vorbă cu studenții despre emoțiile trăite în timpul concursurilor și competițiilor, dar și despre cât de important este să îți găsești și să îți păstrezi stabilitatea în viață.

O discuție sinceră, dincolo de performanță și medalii, despre experiență, echilibru și lecțiile pe care sportul le poate oferi pentru viață.

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