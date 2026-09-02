Cum îți protejezi afacerea într-o lume tot mai instabilă? Studenții SNSPA, lecție de antreprenoriat cu Tudor Curtifan

Studenții de la SNSPA s-au întâlnit astăzi, în redacția DCNews, cu Tudor Curtifan, responsabil formare antreprenorială, pentru o nouă sesiune de pregătire dedicată provocărilor din mediul de afaceri.

Tema întâlnirii a fost „Reziliența geopolitică pentru antreprenori”, iar discuțiile au pornit de la o întrebare extrem de actuală: Cum poate un antreprenor mic să se protejeze de șocurile geopolitice?

Studenții au aflat cum pot influența conflictele armate, instabilitatea politică, schimbările fiscale sau crizele economice activitatea unei afaceri și de ce IMM-urile pot resimți aceste șocuri mult mai rapid decât marile corporații.

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