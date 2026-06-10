Inteligența artificială în educație: soluție sau problemă? Studenții UTM au participat la conferința DC Media Group

Studenții de la Universitatea Titu Maiorescu au participat astăzi la cea de-a VI-a ediție a Conferinței anuale dedicate învățământului superior din România, organizată de DC Media Group în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

Tema din acest an, „Inteligența artificială în Educație – soluție sau problemă?”, a adus în prim-plan una dintre cele mai importante provocări ale sistemului educațional contemporan.

Studenții au avut ocazia să asculte opiniile unor specialiști din mediul academic, instituțional și tehnologic, să participe la dezbateri și să descopere perspective diverse asupra impactului inteligenței artificiale asupra procesului de învățare.

Participarea la acest eveniment le-a oferit viitorilor profesioniști oportunitatea de a înțelege mai bine transformările prin care trece educația și de a lua parte la dialogul despre viitorul universităților într-o lume tot mai digitalizată.

Felicitări studenților pentru implicare și interesul acordat unui subiect de maximă actualitate!

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