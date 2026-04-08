Data actualizării: 17:29 09 Apr 2026 | Data publicării: 16:29 08 Apr 2026

Din studenți în oameni de TV: Experiență reală de talk-show în studioul DCNews
Autor: Editor Team

Studenții au participat la cursul susținut de Adrian Ioniță, expert stagii practică, chiar în studioul DCNews, unde au descoperit din culise cum se construiește o emisiune de tip talk-show.

După o prezentare a formatului, aceștia au trecut la aplicația practică, intrând pe rând în roluri esențiale dintr-un platou TV: moderator, invitați și producător. A fost o experiență interactivă, care le-a oferit o perspectivă reală asupra muncii din media.

Surpriza zilei a fost întâlnirea cu Ministrul Economiei, Irineu Darău, prezent în studio în acel moment.
O zi plină de învățare, emoție și inspirație, un pas important pentru viitorii profesioniști din domeniu!

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 

Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Ce a făcut Darău acum 20 de ani credea că îl va ajuta ca ministru. Realitatea a bătut orice așteptare
Publicat acum 26 minute
Planurile Apple ies la iveală: noul iPhone ar putea fi cel mai așteptat din ultimii ani
Publicat acum 56 minute
Ai voie să speli în Vinerea Mare? Părintele Vasile Ioana, răspuns
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Cum se trece corect „pe sub masă” în Vinerea Mare. Tradiție în zi de doliu pentru creștinătate
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Din culisele jurnalismului modern: Studenții de la Titu Maiorescu, față în față cu realitatea din redacția DCNews
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 23 minute
Horoscop 9 aprilie 2026. Marte intră în Berbec, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 12 minute
Discuții de peste două ore între SUA și NATO. Mark Rutte: "Trump este dezamăgit de mulți". Ce plan ar avea
Publicat acum 9 ore si 16 minute
Joia Mare– tradiții și superstiții. Gestul pe care îl faci zilnic, dar astăzi este interzis. Aduce ghinion și neînțelegeri în familie
Publicat acum 10 ore si 17 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 41: Iran cere despăgubiri la ONU pentru sancțiuni
Publicat acum 4 ore si 50 minute
Soțul menajerei acuzate de uciderea medicului Cristian Staicu, uimit de ce a aflat: „Nici nu pot să conduc mașina”
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
