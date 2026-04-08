€ 5.0937
|
$ 4.3629
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
DCNews COMPAS Criză, presiune și breaking news: Studenții de la Titu Maiorescu, în culisele redacției DCNews
Data actualizării: 16:31 09 Apr 2026 | Data publicării: 16:25 08 Apr 2026

Criză, presiune și breaking news: Studenții de la Titu Maiorescu, în culisele redacției DCNews
Autor: Editor Team

Redacția DCNews a fost gazda studenților de la Universitatea Titu Maiorescu, care au avut ocazia să descopere din interior cum funcționează presa și comunicarea în situații reale.

Întâlnirea a avut loc alături de Anca Murgoci-Scutaru și Bogdan Bolojan, experți în stagii de practică, care au discutat cu studenții despre un subiect esențial: rolul presei și al comunicării în situații de criză.

Printre temele abordate:

• Cum ajunge o criză în centrul atenției publice și cum presa influențează percepția asupra unei organizații
• Modul în care se construiește imaginea în criză, între emoție, presiune publică și competiția mediatică
• Relația complexă cu presa, unde informația circulă rapid, uneori contradictoriu, iar lipsa de comunicare amplifică confuzia
• Importanța transparenței și a sprijinirii activității jurnaliștilor pentru a limita efectele negative
  Un punct central al discuției a fost formularea răspunsurilor în situații critice:
• Cum răspundem fără a fi defensivi sau agresivi
• De ce este important să recunoaștem preocupările publicului
• Cum construim mesaje clare, echilibrate și credibile
• Rolul tonului, al contextului și al poziționării corecte
  Studenții au lucrat și pe exerciții practice, abordând situații reale din comunicare:
• Gestionarea criticilor pentru un brand de fast-food perceput ca nesănătos
• Răspunsuri la reacții din social media privind documentarul „The Plastic Detox”, în contextul dezbaterilor despre microplastice.

Mulțumim studenților pentru implicare și curiozitate!

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

compas
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close