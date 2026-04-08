Criză, presiune și breaking news: Studenții de la Titu Maiorescu, în culisele redacției DCNews

Întâlnirea a avut loc alături de Anca Murgoci-Scutaru și Bogdan Bolojan, experți în stagii de practică, care au discutat cu studenții despre un subiect esențial: rolul presei și al comunicării în situații de criză.

Printre temele abordate:

• Cum ajunge o criză în centrul atenției publice și cum presa influențează percepția asupra unei organizații

• Modul în care se construiește imaginea în criză, între emoție, presiune publică și competiția mediatică

• Relația complexă cu presa, unde informația circulă rapid, uneori contradictoriu, iar lipsa de comunicare amplifică confuzia

• Importanța transparenței și a sprijinirii activității jurnaliștilor pentru a limita efectele negative

Un punct central al discuției a fost formularea răspunsurilor în situații critice:

• Cum răspundem fără a fi defensivi sau agresivi

• De ce este important să recunoaștem preocupările publicului

• Cum construim mesaje clare, echilibrate și credibile

• Rolul tonului, al contextului și al poziționării corecte

Studenții au lucrat și pe exerciții practice, abordând situații reale din comunicare:

• Gestionarea criticilor pentru un brand de fast-food perceput ca nesănătos

• Răspunsuri la reacții din social media privind documentarul „The Plastic Detox”, în contextul dezbaterilor despre microplastice.

Mulțumim studenților pentru implicare și curiozitate!

