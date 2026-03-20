Cum se face un jurnal de știri: Lecție practică pentru studenții de la Titu Maiorescu

Discuția a pornit de la structura esențială a unei știri – piramida inversată – și a evidențiat importanța unui titlu clar și atractiv, a unui lead care sintetizează informația-cheie și a unui conținut bine organizat, cu detalii relevante și context. De asemenea, s-a pus accent pe adaptarea textelor pentru online: paragrafe scurte, intertitluri, dar și utilizarea elementelor multimedia și a linkurilor.

În a doua parte, studenții au lucrat practic pe organizarea unui jurnal de știri. Au identificat cele mai importante subiecte ale zilei din domenii precum politic, economic, social și sport și au construit un rundown (desfășurător), stabilind ordinea materialelor, tipul fiecărei știri (live, beta, off), durata și modul în care un subiect poate deveni „developing story”.

O experiență dinamică, care a combinat teoria cu exercițiile practice și i-a provocat pe studenți să gândească precum profesioniști din redacție.

Felicitări pentru implicare și ideile foarte bune

