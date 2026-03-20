Cum se face un jurnal de știri: Lecție practică pentru studenții de la Titu Maiorescu
Data publicării: 09:50 20 Mar 2026

Cum se face un jurnal de știri: Lecție practică pentru studenții de la Titu Maiorescu
Autor: Editor Team

WhatsApp Image 2026-03-19 at 16.54.40 (2)

Bogdan Bolojan și Adrian Ioniță s-au întâlnit cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu pentru o sesiune aplicată despre redactarea jurnalistică în mediul digital.

Discuția a pornit de la structura esențială a unei știri – piramida inversată – și a evidențiat importanța unui titlu clar și atractiv, a unui lead care sintetizează informația-cheie și a unui conținut bine organizat, cu detalii relevante și context. De asemenea, s-a pus accent pe adaptarea textelor pentru online: paragrafe scurte, intertitluri, dar și utilizarea elementelor multimedia și a linkurilor.

În a doua parte, studenții au lucrat practic pe organizarea unui jurnal de știri. Au identificat cele mai importante subiecte ale zilei din domenii precum politic, economic, social și sport și au construit un rundown (desfășurător), stabilind ordinea materialelor, tipul fiecărei știri (live, beta, off), durata și modul în care un subiect poate deveni „developing story”.

O experiență dinamică, care a combinat teoria cu exercițiile practice și i-a provocat pe studenți să gândească precum profesioniști din redacție.
Felicitări pentru implicare și ideile foarte bune  

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 

