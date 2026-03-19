Studenții de la Titu Maiorescu au învățat, prin COMPAS, cum să evite eșecul în afaceri
Data actualizării: 09:43 19 Mar 2026 | Data publicării: 08:05 19 Mar 2026

Studenții de la Titu Maiorescu au învățat, prin COMPAS, cum să evite eșecul în afaceri
Autor: Editor Team

Studenții de la Titu Maiorescu au învățat, prin COMPAS, cum să evite eșecul în afaceri Studenții de la Titu Maiorescu au învățat, prin COMPAS, cum să evite eșecul în afaceri

Florin Ravdan și Tudor Curtifan, responsabili de formare antreprenorială, s-au întâlnit cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu pentru o discuție aplicată despre realitățile din spatele unei afaceri.

Împreună au analizat cele mai frecvente motive pentru care afacerile eșuează și ce pot face viitorii antreprenori pentru a le evita:

  • Pornirea de la o idee care nu este validată în piață

  • Lipsa unei planificări solide și a consultării specialiștilor

  • Capital insuficient în primii ani de activitate

  • Necunoașterea reală a pieței și a nevoilor clienților

  • Probleme de cash flow și management financiar defectuos

  • Tendința de a face totul singur, fără o echipă eficientă

  • Lipsa mecanismelor de control și monitorizare

  • Protecție insuficientă împotriva riscurilor

  • Refuzul de a se adapta la schimbările din piață

  • Dezvoltarea prea rapidă, fără o bază solidă

Concluzia? Succesul în antreprenoriat nu ține doar de idee, ci de disciplină, adaptabilitate și decizii bine fundamentate.

Mulțumim studenților pentru implicare și deschidere!

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 

