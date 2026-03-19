Studenții de la Titu Maiorescu au învățat, prin COMPAS, cum să evite eșecul în afaceri

Împreună au analizat cele mai frecvente motive pentru care afacerile eșuează și ce pot face viitorii antreprenori pentru a le evita:

Pornirea de la o idee care nu este validată în piață

Lipsa unei planificări solide și a consultării specialiștilor

Capital insuficient în primii ani de activitate

Necunoașterea reală a pieței și a nevoilor clienților

Probleme de cash flow și management financiar defectuos

Tendința de a face totul singur, fără o echipă eficientă

Lipsa mecanismelor de control și monitorizare

Protecție insuficientă împotriva riscurilor

Refuzul de a se adapta la schimbările din piață

Dezvoltarea prea rapidă, fără o bază solidă

Concluzia? Succesul în antreprenoriat nu ține doar de idee, ci de disciplină, adaptabilitate și decizii bine fundamentate.

