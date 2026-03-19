Studenții de la Titu Maiorescu au învățat, prin COMPAS, cum să evite eșecul în afaceri

Florin Ravdan și Tudor Curtifan, responsabili de formare antreprenorială, s-au întâlnit cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu pentru o discuție aplicată despre realitățile din spatele unei afaceri.
Împreună au analizat cele mai frecvente motive pentru care afacerile eșuează și ce pot face viitorii antreprenori pentru a le evita:
Pornirea de la o idee care nu este validată în piață
Lipsa unei planificări solide și a consultării specialiștilor
Capital insuficient în primii ani de activitate
Necunoașterea reală a pieței și a nevoilor clienților
Probleme de cash flow și management financiar defectuos
Tendința de a face totul singur, fără o echipă eficientă
Lipsa mecanismelor de control și monitorizare
Protecție insuficientă împotriva riscurilor
Refuzul de a se adapta la schimbările din piață
Dezvoltarea prea rapidă, fără o bază solidă
Concluzia? Succesul în antreprenoriat nu ține doar de idee, ci de disciplină, adaptabilitate și decizii bine fundamentate.
Mulțumim studenților pentru implicare și deschidere!
Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes" Cod SMIS: 317576
Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027
Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/
