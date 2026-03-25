COMPAS: Declarația de presă și comunicarea în situații de criză explicate studenților de la Titu Maiorescu

Astăzi, Valentin Vîlcu și Bogdan Bolojan s-au întâlnit cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu, într-o sesiune practică despre comunicarea publică și gestionarea mesajelor în situații sensibile.
Tema principală a fost declarația de presă – un instrument esențial pentru transmiterea rapidă, clară și controlată a informației. Studenții au aflat când este folosită (în situații de urgență, pentru claritate sau poziționare publică) și cum trebuie construită eficient, după regula 30-60-10: introducere scurtă, conținut cu impact și o concluzie memorabilă.
De asemenea, s-a discutat despre diferența dintre limbajul scris și cel vorbit, dar și despre importanța livrării mesajului: fraze simple, verbe active și un „citat de aur” ușor de preluat de media.
Pe scurt:
- Mesaj scurt, clar și bine structurat
- Control asupra contextului și imaginii transmise
- Limbaj non-verbal coerent și sigur
- Gestionarea atentă a finalului și a întrebărilor
În partea aplicată, studenții au avut de realizat o declarație de presă pe un scenariu de criză: creșterea bruscă a prețului motorinei și reacția publicului. Exercițiul a pus accent pe găsirea unui echilibru între măsuri concrete și calmarea populației printr-un mesaj credibil și ferm.
Felicitări studenților pentru implicare, idei și modul în care au abordat un subiect complex cu seriozitate și creativitate!
Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576
Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027
Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News