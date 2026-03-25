COMPAS: Declarația de presă și comunicarea în situații de criză explicate studenților de la Titu Maiorescu

Tema principală a fost declarația de presă – un instrument esențial pentru transmiterea rapidă, clară și controlată a informației. Studenții au aflat când este folosită (în situații de urgență, pentru claritate sau poziționare publică) și cum trebuie construită eficient, după regula 30-60-10: introducere scurtă, conținut cu impact și o concluzie memorabilă.

De asemenea, s-a discutat despre diferența dintre limbajul scris și cel vorbit, dar și despre importanța livrării mesajului: fraze simple, verbe active și un „citat de aur” ușor de preluat de media.

Pe scurt:

- Mesaj scurt, clar și bine structurat

- Control asupra contextului și imaginii transmise

- Limbaj non-verbal coerent și sigur

- Gestionarea atentă a finalului și a întrebărilor

În partea aplicată, studenții au avut de realizat o declarație de presă pe un scenariu de criză: creșterea bruscă a prețului motorinei și reacția publicului. Exercițiul a pus accent pe găsirea unui echilibru între măsuri concrete și calmarea populației printr-un mesaj credibil și ferm.

Felicitări studenților pentru implicare, idei și modul în care au abordat un subiect complex cu seriozitate și creativitate!

