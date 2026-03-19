COMPAS: Cum învață studenții să analizeze media și să gestioneze crize de comunicare

Adrian Ioniță și Bogdan Bolojan au fost prezenți la Universitatea Titu Maiorescu, unde s-au întâlnit cu studenții pentru o sesiune aplicată despre monitorizarea media și rolul ei în jurnalism și PR.
Discuția a pornit de la ideea că monitorizarea media înseamnă mai mult decât simpla colectare de informații – este un instrument esențial, dar cu scopuri diferite în funcție de perspectivă.
Din perspectiva jurnalistului, monitorizarea este un „radar” pentru:
- identificarea trendurilor și a subiectelor relevante
- analiza concurenței pentru a găsi unghiuri originale
- descoperirea de surse și experți
Din perspectiva specialistului în PR, accentul cade pe:
- analiza impactului mesajelor transmise
- identificarea timpurie a potențialelor crize
- poziționarea strategică față de concurență
Studenții au aflat și diferența dintre:
- monitorizarea cantitativă (număr de apariții)
- monitorizarea calitativă (tonul și acuratețea mesajului)
Partea practică a întâlnirii a fost extrem de dinamică:
Au lucrat pe exerciții în care au analizat cum se „importă” un subiect internațional în presa din România și cum poate fi abordat din perspective diferite (economic, social, politic).
Au simulat o situație de criză de comunicare, construind o fișă rapidă de monitorizare și o reacție oficială pentru un brand afectat de o știre negativă.
În a doua parte, studenții au trecut la un exercițiu de comunicare strategică:
Întâlnirea s-a încheiat cu prezentarea comunicatelor și feedback aplicat, simulând un context real de comunicare „în platou”.
O experiență practică despre cum se construiește informația, cum se gestionează reputația și cum se comunică eficient într-un mediu media dinamic.
