COMPAS: Cum învață studenții să analizeze media și să gestioneze crize de comunicare
Data publicării: 09:50 19 Mar 2026

COMPAS: Cum învață studenții să analizeze media și să gestioneze crize de comunicare
Autor: Editor Team

Adrian Ioniță și Bogdan Bolojan au fost prezenți la Universitatea Titu Maiorescu, unde s-au întâlnit cu studenții pentru o sesiune aplicată despre monitorizarea media și rolul ei în jurnalism și PR.

Discuția a pornit de la ideea că monitorizarea media înseamnă mai mult decât simpla colectare de informații – este un instrument esențial, dar cu scopuri diferite în funcție de perspectivă.

Din perspectiva jurnalistului, monitorizarea este un „radar” pentru:

- identificarea trendurilor și a subiectelor relevante
- analiza concurenței pentru a găsi unghiuri originale
- descoperirea de surse și experți

Din perspectiva specialistului în PR, accentul cade pe:

- analiza impactului mesajelor transmise
- identificarea timpurie a potențialelor crize
- poziționarea strategică față de concurență

Studenții au aflat și diferența dintre:
  - monitorizarea cantitativă (număr de apariții)
  - monitorizarea calitativă (tonul și acuratețea mesajului)

Partea practică a întâlnirii a fost extrem de dinamică:

Au lucrat pe exerciții în care au analizat cum se „importă” un subiect internațional în presa din România și cum poate fi abordat din perspective diferite (economic, social, politic).

Au simulat o situație de criză de comunicare, construind o fișă rapidă de monitorizare și o reacție oficială pentru un brand afectat de o știre negativă.

În a doua parte, studenții au trecut la un exercițiu de comunicare strategică:

  • redactarea unui comunicat de presă pentru un parteneriat între Federația Română de Fotbal și o bancă, lucrând pe roluri (PR, CEO, comunicator).

Întâlnirea s-a încheiat cu prezentarea comunicatelor și feedback aplicat, simulând un context real de comunicare „în platou”.

O experiență practică despre cum se construiește informația, cum se gestionează reputația și cum se comunică eficient într-un mediu media dinamic.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 

compas
