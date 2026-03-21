Antreprenoriatul fără filtre: Studenții de la Titu Maiorescu, față în față cu realitatea din business

Studenții de la Universitatea Titu Maiorescu s-au întâlnit, în cadrul cursului de vineri susținut de Florin Răvdan și Tudor Curtifan, cu două antreprenoare de succes, chiar în redacția DCNews.

Invitatele speciale, Alexandra Nuță-Stoica (fondatoare Flawless Media Publishing) și Laura Perian (fondatoare Chic Beauty Services), au vorbit deschis despre ce înseamnă cu adevărat antreprenoriatul în România – dincolo de aparențele din social media.

Discuția a adus în prim-plan atât reușitele, cât și provocările, eșecurile și lecțiile învățate pe parcurs – acele lucruri care nu se văd pe Instagram sau TikTok, dar care fac diferența în realitate.

Studenții au fost încurajați să pună întrebări, să fie curioși și să plece nu doar cu răspunsuri, ci și cu mai mult curaj de a-și urma propriile idei.

O întâlnire sinceră, practică și extrem de valoroasă.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576



Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027



