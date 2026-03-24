Data publicării: 22:21 24 Mar 2026

Cum se organizează o conferință de presă eficientă, lecții practice la Universitatea Titu Maiorescu
Autor: Editor Team

Astăzi, Valentin Vîlcu s-a întâlnit cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu, unde au discutat despre organizarea eficientă a unei conferințe de presă, o tehnică proactivă de relații publice esențială pentru comunicarea strategică.

În cadrul întâlnirii, au fost abordate principalele scopuri ale unei conferințe de presă:
▪ anticiparea unui eveniment de interes major pentru media
▪ aducerea unei teme pe agenda publică
▪ furnizarea de informații despre proiecte, produse sau evenimente
▪ oferirea de explicații în situații de criză

S-au discutat atât avantajele (controlul și valorificarea eficientă a informațiilor), cât și riscurile (întrebări dificile sau cu conotație negativă, reacții neprevăzute).

De asemenea, studenții au analizat structura unei conferințe de presă (declarație inițială – sesiune de întrebări și răspunsuri), dar și conceptul de recepție de presă, ca eveniment social asociat lansărilor sau momentelor importante.

În partea practică, accentul a fost pus pe organizare:
✔ stabilirea obiectivului și a mesajului-cheie
✔ selecția media invitate
✔ pregătirea mapei de presă și a materialelor suport
✔ alegerea locației și a logisticii tehnice
✔ gestionarea relației cu jurnaliștii, înainte și după eveniment

Pe scurt: O conferință de presă bine organizată înseamnă planificare atentă, mesaj clar și capacitatea de a gestiona atât oportunitățile, cât și provocările comunicării publice.

Un dialog util și aplicat, care le oferă studenților instrumente reale pentru viitoarea lor carieră în comunicare.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 

compas
