COMPAS: Cum citești oamenii și cum transmiți un mesaj puternic
Data publicării: 18:41 25 Mar 2026

COMPAS: Cum citești oamenii și cum transmiți un mesaj puternic
Autor: Editor Team

Astăzi, Gabriel Nuță-Stoica, împreună cu Radu Leca, s-au întâlnit cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu, într-un dialog aplicat despre psihologie comportamentală și comunicare eficientă.

În prima parte, discuția a vizat identificarea schimbărilor comportamentale ale celor apropiați, pornind de la un set de 30 de întrebări-cheie. Studenții au analizat semnale importante precum retragerea socială, iritabilitatea, schimbările de dispoziție, lipsa de energie, problemele de concentrare sau anxietatea. Concluzia: observarea atentă și constantă a acestor semne poate face diferența în înțelegerea și sprijinirea celor din jur.

În a doua parte, tema centrală a fost comunicarea: „Tu ești mesajul”. Accentul a fost pus pe importanța prezenței, a controlului și a coerenței în transmiterea unui mesaj. Studenții au învățat că nu doar ceea ce spun contează, ci mai ales cum o fac – prin postură, gesturi, tonul vocii și atitudine.

Pe scurt:
- Fii conștient de limbajul non-verbal
- Evită gesturile inutile și elementele care distrag atenția
- Prima impresie contează decisiv
- Ținuta, postura și expresivitatea susțin mesajul

O întâlnire practică și valoroasă, care le oferă studenților instrumente reale pentru a înțelege oamenii și pentru a comunica mai eficient.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 

