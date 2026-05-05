Lecții despre identitate și comunicare pentru studenții de la Universitatea Titu Maiorescu

Anca Murgoci-Scutaru, expert în stagii de practică, s-a întâlnit cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu pentru o sesiune interactivă dedicată dezvoltării personale și profesionale.
Întâlnirea a inclus exerciții prin care studenții au fost provocați să își analizeze propriul parcurs și să îl prezinte într-un mod clar, relevant și autentic, folosind tehnici inspirate din jurnalism.
Activitatea a urmărit să îi ajute pe studenți să își contureze mai bine povestea personală, să își identifice experiențele importante și să le comunice eficient, într-un mod structurat și atractiv.
Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576
Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027
de Val Vâlcu