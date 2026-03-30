Eveniment informativ COMPAS la Universitatea Titu Maiorescu: primul pas spre încredere, comunicare și succes profesional
Data actualizării: 13:54 30 Mar 2026 | Data publicării: 13:51 30 Mar 2026

Eveniment informativ COMPAS la Universitatea Titu Maiorescu: primul pas spre încredere, comunicare și succes profesional
Autor: Editor Team

Astăzi a avut loc un eveniment informativ dedicat studenților de la Universitatea Titu Maiorescu, în cadrul căruia au fost prezentate beneficiile proiectului „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes”.

Despre oportunitățile oferite de acest proiect au vorbit:

  • Anca Murgoci-Scutaru – responsabil informare și gestionare grup țintă

  • Ciprian Dumitrache-Cotu – coordonator recrutare și menținere grup țintă

  • Roxana Neagu – responsabil informare și gestionare grup țintă

  • Prof. univ. dr. Sorin Ivan – responsabil coaching studenți

Dacă ai emoții când vrei să vorbești în public, acest proiect este pentru tine. Dacă încă nu ești sigur că vrei o carieră în comunicare, proiectul acesta este pentru tine. Pentru că dincolo de scopul proiectului care este să vă ajute să vă integrați pe piața muncii, mi se pare că vă ajută enorm să vă dați seama ce vreți să faceți pe viitor. Sunt cursuri care vă vor orienta profesional, vă vor ajuta să vedeți ce vă place mai exact din domeniul comunicării

Dacă vrei să te dezvolți, să-ți depășești emoțiile și să-ți descoperi direcția profesională, proiectul COMPAS este pentru tine.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 

