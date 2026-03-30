COMPAS: Studenții Titu Maiorescu, experiență practică în redacția și studioul DCNews

Studenții din grupele 2 și 3 de la Universitatea Titu Maiorescu au lucrat în redacția DCNews alături de Bogdan Bolojan și Valentin Vîlcu, experți stagii de practică.
Aceștia și-au redactat propriile stand-up-uri, punând accent pe structură, claritate și mesaj, iar apoi au continuat activitatea în studioul DCNews.
În studio, studenții au exersat prezentările împreună cu Adrian Ioniță, expert stagii de practică, dezvoltându-și abilitățile de exprimare și prezență în fața camerei.
O zi intensă și practică, cu experiențe valoroase pentru viitor!
Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576
Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027
