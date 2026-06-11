Studenții UTM au descoperit impactul știrilor asupra comportamentului și percepțiilor

Studenții Universității Titu Maiorescu au participat astăzi, la redacția DCNews, la un curs susținut de Radu Leca, responsabil coaching, dedicat modului în care știrile influențează emoțiile și comportamentul publicului.

În cadrul întâlnirii, studenții au analizat mecanismele psihologice care stau la baza consumului de știri, impactul emoțional al informațiilor negative, fenomenul de „doomscrolling”, influența rețelelor sociale asupra percepțiilor și modul în care pot fi gestionate reacțiile emoționale generate de actualitatea zilnică.

Discuțiile au pus accent și pe gândirea critică, sănătatea emoțională, relația dintre media și public, precum și pe importanța unui consum responsabil de informație într-o lume dominată de fluxuri permanente de știri.

Le mulțumim studenților pentru implicare și lui Radu Leca pentru dialogul deschis și valoros despre psihologie, comunicare și impactul media asupra generațiilor tinere!

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