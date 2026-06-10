Comunicarea începe cu tine. Gabriel Nuță-Stoica, întâlnire cu studenții Universității Titu Maiorescu

Studenții de la Universitatea Titu Maiorescu au participat astăzi la cursul de competențe socio-emoționale susținut de Gabriel Nuță-Stoica, responsabil de coaching, în cadrul programului de practică desfășurat la DC Media Group.

Tema principală a întâlnirii a fost „Tu ești mesajul”, o lecție despre importanța comunicării eficiente și despre modul în care impactul unui mesaj este influențat nu doar de ceea ce spunem, ci și de felul în care alegem să transmitem informația.

Pe parcursul sesiunii, studenții au discutat despre diferența dintre „ce spui” și „cum spui”, despre controlul emoțiilor în comunicare, importanța aspectului personal, a posturii și a gesturilor, precum și despre rolul contactului vizual și al expresiilor faciale în construirea credibilității și a încrederii.

Prin exemple practice și exerciții interactive, participanții au înțeles că limbajul nonverbal poate influența decisiv modul în care un mesaj este perceput și că o comunicare autentică începe cu autocunoașterea și controlul propriei prezențe.

Proiect „COMPAS Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS 317576

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